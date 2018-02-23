Посольство США в Украине призвало Россию прекратить обстрелы на Донбассе

В результате обстрела 20 февраля погибла медсестра ВСУ, которая оказывала медицинскую помощь местным жителя в «серой зоне». Прощание и похороны состоялись сегодня.

После гибели медсестры вблизи линии соприкосновения на Донбассе Соединенные Штаты Америки призывают Россию требовать от боевиков прекращения огня. Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

«Мы получили сообщение о гибели украинской сестры-медика, которая пыталась оказать помощь гражданским вблизи линии соприкосновения, что еще раз напоминает о том, что конфликт не утихает», – говорится в нем.

«США призывают Россию приказать своим подручным силам выполнять полное прекращение огня», – заявил американское посольство.

Ми отримали повідомлення про загибель української сестри-медика, котра намагалась надати допомогу цивільним поблизу лінії зіткнення, що ще раз нагадує про те, що конфлікт не стихає. США закликають Росію наказати своїм підручним силам виконувати повне припинення вогню. https://t.co/QBqhe0RtiJ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 23, 2018

20 февраля медиков обстреляли во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи в «серой зоне» – в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в БРДМ погибла сестра-медик Сабина Галицкая, 1994 года рождения.

Сабина была медсестрой 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Она ехала в Катериновку, чтобы помочь местным жителям, ведь своих врачей там нет. Несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики обстреляли авто из противотанкового ракетного комплекса. Сабина погибла на месте.

Сегодня, 23 февраля, в селе Бастова Рудня Емильчинского района на Житомирщине попрощались с сержантом, старшей медсестрой медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сабиной Галицкой.

«Гуляй Поле»