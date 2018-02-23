Теперь он находится под следствием, как экстремист.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Краснодарского края, вербовавшего в библиотеке учащихся в запрещенную организацию. Он вел пропаганду деятельности объединения «Духовно-родовая держава Русь» и рассказывал о правилах почитания славянских богов, а также призывал чтить букву «Ё», которая по мнению членов общественной организации, является каналом коммуникации со Вселенной, пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

«В славянской азбуке каждая буква имеет свое значение. Они чтят букву Ё, потому что она имеет достаточно серьезное значение в славянской культуре и считается одной из самых главных. Считается, что правильно писать букву «Ё» с большой буквы».

Кубанский пенсионер вербовал в библиотеке сторонников буквы «Ё». Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-ле… Опубліковано Аркадієм Бабченком 22 лютого 2018 р.

Мужчине вменяется участие в экстремистской организации.

Деятельность объединения решением Московского областного суда была признана экстремистской и запрещена на территории России.

В сентябре прошлого года следователи заявили, что завершили расследование дела в отношении трех других участников этой запрещенной организации. Его фигуранты – мужчины в возрасте 58, 66 и 76 лет. Один из них «продолжил незаконную деятельность», за которую ранее был осужден: он пытался убедить судебных приставов в «правильности своих суждений».

Я не придумал здесь ни слова.

Прости нас, Кафка.

Аркадий Бабченко, Facebook