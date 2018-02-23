СБУ выясняет как беглый экс-нардеп Шепелев пересек границу

На сегодняшний день способ которым воспользовался Шепелев является предметом уголовного производства.

Следствие выясняет, каким образом бывший народный депутат Александр Шепелев оказался на территории Украины. Об этом на брифинге 23 февраля заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает «Укринформ».

«Способ пересечения государственной границы гражданином Шепелевым сейчас является предметом уголовного производства», – сказал Кононенко.

«На счет того, что он письменно обращался к руководству государства или в нашу спецслужбу, то я не видел ни одного документа ни в декабре прошлого года, ни позже», – пояснил представитель СБУ.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

После предъявления обвинений бежал за границу и долгое время там скрывался.

Шепелева задержали вечером 8 февраля 2018 года под Киевом. При себе у него было удостоверение «ДНР».

Как известно, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел. На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу № 13 (Винницкая обл.) Как самовыдвиженец, однако занял лишь седьмое место.

«Укринформ»