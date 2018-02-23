В России отказались расследовать обстоятельства смерти ветерана крымскотатарского движения Кашка

Женщина умерла в день проведения массовых задержаний крымскотатарских активистов 23 ноября 2017 года, которые проводили в различных районах Крыма. СКР не видит «состава преступления» в действиях российских силовиков осуществлявших незаконное задержание.

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела по факту гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка, которая умерла в ноябре 2017 года после задержания группы крымских татар в оккупированном Симферополе. Об этом в Facebook заявил российский адвокат Николай Полозов.

По его словам, постановление об отказе в возбуждении двух уголовных дел по факту смерти Веджие Кашка по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (умышленное убийство, причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) было вынесено в конце января 2018 года.

Отмечается, что старший следователь следственного отдела по Киевскому району аннексированного Симферополя крымского главка Следственного комитета России аргументировал отказ в возбуждении дела «отсутствием события преступлений».

Дело Веджие Кашка. Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела по факту смерти Веджие Кашка.В кон… Опубліковано Nikolai Polozov 22 лютого 2018 р.

Полозов добавил, что продолжает свое независимое расследование.

«Мое расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка будет продолжено. Мной уже направлено заявление следователю об ознакомлении со всеми материалами проверки», – заявил адвокат.

Ранее Полозов заявил, что начал независимое расследование смерти ветерана крымскотатарского движения в Крыму в 2017 году.

Он уверен, что смерть Веджие Кашка стала «следствием чрезмерного и непропорционального применения к ней силы со стороны тех российских силовиков, которые осуществляли ее незаконное задержание».

Веджие Кашка – ветеран крымскотатарского национального движения. Она родилась в 1934 году в селе Ускут (ныне Приветное), неподалеку от Алушты. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году Веджие Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром, она присоединилась к национальному движению крымских татар.

Как известно, 23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы «вымогательство в особо крупном размере» у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

«Гуляй Поле»