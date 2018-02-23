Атака ЧВК «Вагнер» в Сирии была санкционирована Кремлем

К таким выводам пришли разведывательные органы США, опираясь на данные перехваченных переговоров между Пригожиным и сирийским чиновником.

Российский олигарх Евгений Пригожин, который, как полагают, контролирует российских наемников, известных как ЧВК «Вагнер», находился в тесном контакте с кремлевскими и сирийскими должностными лицами в дни и недели до и после атаки, в котрой они были разбиты. Об этом пишет «The Washington Post», ссылаясь на данные разведки США.

Согласно перехваченным разведкой США коммуникациям, в конце января Пригожин сказал высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он «получил разрешение» от неуказанного российского министра продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой, которая должна состояться в начале февраля.

Издание напоминает, что Пригожин имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным со времен, когда он был ресторатором в Санкт-Петербурге и впоследствии расширился до широкомасштабной бизнес-империи, в том числе получающей обширные контракты с Минобороны России.

Среди принадлежащих ему различных предприятий, разведка США считает, что Пригожин также «почти наверняка» контролирует российских наемников, сражающихся в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Как известно, наемниками компании «Вагнер» становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.

Россия не признает гибель своих граждан в Сирии.

Как сообщалось, Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали на «фабрике троллей», и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. В списке значится и Евгений Пригожин.

«The Washington Post»