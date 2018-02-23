«Список Мюллера»: что не заметили российские пропагандисты

Что грозит на самом деле фигурантам «списка Мюллера», 13 россиянам обвиненным во вмешательстве в президентские выборы в США. Объяснение на пальцах и без истерики.

Когда Сергей Лавров называет обвинительное заключение спецпрокурора Мюллера «трепотней», а русские блогеры рьяно клеймят «так называемую свободу слова» в Америке, он наводит тень на плетень сознательно, а они – по неосведомленности и лени. Они просто не дали себе труд ознакомиться с документом, пишет Владимир Абаринов на страницах «Грани.Ru».

Пропаганда не наказуема, по крайней мере в США. Мюллер обвиняет 13 граждан России отнюдь не в том, что они агитировали за Трампа и вносили раздор в американское общество. А в том, что, занимаясь этой деятельностью, они совершили ряд федеральных преступлений, как-то: мошенничество с использованием чужой идентичности, банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных коммуникаций, – и все это с отягчающими обстоятельствами и в сговоре между собой и с другими лицами.

Эти обвинения не трепотня уже хотя бы потому, что они прошли через большое жюри – орган с участием судьи и присяжных, устанавливающий наличие в деле состава преступления. Разумеется, вина обвиняемых еще подлежит доказательству в ходе судебного следствия. Это особо подчеркнул, представляя обвинительное заключение, первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн:

Каждый, кому вменяется уголовное преступление, считается невиновным до тех пор, пока его вина не подтверждена в суде. На процессе прокуроры обязаны представить надежные доказательства, доказывающие вину каждого обвиняемого вне всяких разумных сомнений к единогласному удовлетворению коллегии присяжных, состоящей из 12 граждан.

Доказательств у Роберта Мюллера хватает. Одновременно с обвинительным заключением, предъявленным Евгению Пригожину и его подопечным, аппарат спецпрокурора опубликовал документы, в которых гражданин США Ричард Пинедо признает себя виновным и дает согласие сотрудничать с правосудием. Вина Пинедо состоит в том, что он продавал обвиняемым банковские счета, открытые либо на его имя, либо на имена американских граждан, чьи личные данные были похищены.

Случаи, когда хакеры похищают личные данные миллионов человек, взламывая компьютерные системы банков и торговых сетей, у всех на слуху. Эти данные продаются затем через интернет. Их скупкой и перепродажей за границу и занималась компания Пинедо Auction Essistance.

Адвокат Пинедо утверждает, что его клиент не интересовался ни личностями покупателей, ни их мотивами, поэтому его соучастие в заговоре российских троллей было «невольным». Но у него, по-видимому, осталась база данных или хотя бы ее часть, благодаря которой спецпрокурор установил реквизиты банковских счетов, открытых мошенническим путем. Используя те же похищенные данные, обвиняемые получали водительские права, открывали счета в системе электронных платежей PayPal и регистрировались в социальных сетях.

Судя по всему, заговорщики с некоторых пор находились под наблюдением ФБР. Во всяком случае Мюллер цитирует электронную переписку между ними начиная с 2014 года. А в сентябре 2017 года обвиняемая Ирина Подколзина, писавшая в соцсетях от имени американцев, сообщала своему родственнику: «У нас тут легкий кризис на работе: до нас докопалось ФБР (это не шутка). Так что мы с коллегами сейчас заметаем следы».

За вышеперечисленные преступления американское законодательство предусматривает длительные сроки лишения свободы, штрафы и конфискацию имущества, которое было использовано для совершения преступлений. Для Пинедо обвинение будет просить 15 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

Зачем же Мюллер подробно излагает действия пригожинской «фабрики троллей», если они не имеют отношения к предъявленным обвинениям? По этому поводу имеются интересные комментарии юристов. Один из них пишет так:

Мюллер выбрал свои мишени исходя из того, что они никогда не предстанут перед судом, никогда не оспорят обвинения и как российские граждане не могут быть арестованы и экстрадированы.

Иными словами, спецпрокурор и не собирается ничего доказывать, так что все это «трепотня».

Вот другое сходное мнение:

Хотя «официальная» цель этого обвинительного заключения – уголовное преследование за нарушения американского закона, оно также имеет и другую задачу – информировать американское общество и его представителей. Будем откровенны: мы никогда не увидим в суде никого из обвиняемых русских. Россия не выдаст их, и бессмысленно этого ждать. Учитывая эту реальность, обвинительное заключение содержит так много подробностей именно потому, что они никогда не будут предъявлены суду. Оно написано для того, чтобы представить полный отчет об известных фактах.

То есть заключение, утвержденное большим жюри, – не юридический документ, а публицистика.

Но Роберт Мюллер никогда не занимался публицистикой. Он расследовал и наказывал оргпреступность (в его послужном списке разгром мафиозной семьи Гамбино), должностные и корпоративные преступления. Его как прокурора не должен останавливать вопрос о вероятности экстрадиции. Пространное описание действий обвиняемых – это изложение мотивов преступления и доказательство наличия сговора между ними.

В самих фактах нет ничего нового – мы уже знаем их из прессы. Но в сочетании с уголовными обвинениями они составляют убедительный нарратив, вполне пригодный для заключительной речи прокурора в суде.

Напомню кстати, что одно из самых первых (и самых детальных) расследований операции «Выборы-2016» опубликовало 17 октября прошлого года агентство РБК. Его корреспонденты утверждали со слов самих «троллей», что все началось с невинного розыгрыша.

Весной 2015 года сотрудники «фабрики» несколько дней подряд через Facebook зазывали жителей Нью-Йорка на раздачу бесплатных хотдогов, а потом, давясь смехом, наблюдали в режиме реального времени, как в назначенное место приходили люди, недоуменно озирались, сверялись со смартфоном, туда ли они пришли, и уходили с разочарованным видом. «Тролли» говорят, что это был «чистой воды фан», но, видно, кто-то сообразил, что в розыгрыше таится серьезный потенциал.

В документе Мюллера нет ни слова о сговоре между Трампом и Кремлем. По этой причине президент США теперь без устали твердит, что спецпрокурор своим обвинительным заключением «доказывает», что сговора не было. Но одно из другого никак не следует. В заключении ничего не сказано и о взломе сервера Демпартии, но это не значит, что сервер никто не взламывал. Всему свое время. Мюллер еще не поставил точку в расследовании.

Владимир Абаринов, «Грани.Ru»