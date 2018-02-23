Посол ЕС в Украине Мингарелли назвал успешными украинские реформы

В тоже время, представитель Евросоюза отметил сферы, где Украине предстоит еще многое сделать.

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что за четыре года украинская власть сделали значительные шаги для модернизации страны. Об этом он сказал во время конференции на тему: «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы», сообщает «Укринформ».

«Если есть политическая воля власти, то нет сомнения, что за последние четыре года представители политической власти в этой стране сделали значительные шаги, чтобы модернизировать и трансформировать страну, превратить ее в демократическое, открытое общество, базируясь на социально-рыночной экономике. Мы не сомневаемся в этом», – сказал посол ЕС.

Мингарелли не захотел перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, отметив при этом: «Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения».

Среди успешных изменений в Украине Мингарелли назвал прогресс в сферах энергоэффективности, цифровых технологий, окружающей среды.

В то же время Мингарелли заметил, что есть несколько сфер в Украине, на которых нужно сосредоточить большее внимание.

«Необходимо сфокусировать реформы в сферах транспорта, интеллектуальной собственности, таможни, налогообложения, здоровья. В этих сферах нам надо делать больше», – сказал Мингарелли.

Напомним, Украина в 2017 году сделала лишь 41% от запланированного по имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, признали в правительстве.

В ноябре прошлого года президент Петр Порошенко говорил, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС имплементировано только на 15%.

«Укринформ»