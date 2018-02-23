Украинские и российские журналисты призывают освободить Васина из плена в ОРДЛО

Соответствующее совместное заявление подготовили и опубликовали НСЖУ и СЖР. Это заявление было поддержано главами Европейской Федерацией журналистов и австрийского отделение «Репортеров без границ».

Представители Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) и Союза журналистов России (СЖР) призывают освободить украинского журналиста Станислава Асеева (Васина), которого с июня 2017 года боевики незаконно удерживают в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ. При этом на сайте СЖР даннное обращение не опубликовано.

Отмечается, что соответствующее совместное заявление активисты журналистских организаций двух стран согласовали во время встречи в Вене под эгидой Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

«Мы обеспокоены отсутствием доступа к Станиславу Асееву и отсутствием информации о состоянии здоровья журналиста», – говорится в публичном заявлении журналистов Украины и России.

О поддержке позиции коллег также объявили руководители Европейской Федерации журналистов и австрийского отделения «Репортеров без границ».

Как известно, Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

В сентябре прошлого года сообщалась, что местонахождение, попавшего в плен журналиста Асеева, известно. Он был тогда включен в списки на освобождение.

Участникам переговоров Трехсторонней контактной группе в Минске от Украины удалось узнать о месте нахождения журналиста и блогера Станислава Асеева (Васина).

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, переговоры о судьбе Асеева проходили очень тяжело и длились около месяца.

«Очень тяжело шли переговоры, выбивание, по сути, этой информации, что Асеев находится у них. Место его содержания они официально нам не дали — просто подтвердили, что Станислав в них, и он включен в списки на освобождение, которые мы сейчас обсуждаем. Мы знаем место содержания Станислава», – сообщила Геращенко.

Она добавила, что переговорщики добивались возможности визита к Асееву координатора ОБСЕ Тони Фриша, но его допустили только к макеевской колонии, где содержат военнослужащих. Не удалось его посетить и представителям других международных организаций.

Ранее экс-нардеп Егор Фирсов заявил, что пропавший на Донбассе журналист Станислав Васин сидит в подвале «ДНР» за якобы шпионаж, боевики грозят ему тюремным заключением сроком до 14 лет.

Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня.

НСЖУ