«Кошельки» Путина бросились спасать свои деньги

К такому выводу приходит на основе анализа экономических, правовых и иных данных частная американская разведывательно-аналитическая компания «Stratfor» опубликовавшая соответствующий доклад.

Пока Вашингтон усиливает давление на российскую элиту, один из богатейших людей России уходит с двух самых значимых постов – вероятно, в попытке спасти свою империю. Металлургический олигарх Олег Дерипаска 23 февраля официально покинул президентские должности в РУСАЛе, второй по величине алюминиевой компании в мире, и En+ Group, частной российской энергетической компании. При этом он продолжит удерживать контрольные пакеты в двух этих фирмах. Уходом с двух ключевых должностей Дерипаска, скорее всего, пытается спасти свои компании от санкций США, и на такой шаг могут вскоре пойти и другие бизнес-лидеры страны – олигархи, которых можно назвать «кошельками» президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании «Stratfor», который есть в распоряжении «Апострофа».

Видного олигарха Олега Дерипаску уже давно держит под прицелом Вашингтон, его имя всплывало в различных расследованиях США против России. В январе Дерипаска предсказуемо оказался в списке видных представителей российских элит и олигархов от Министерства финансов США, против которых Штаты могут ввести санкции. Кроме того, он привлек к себе более пристальное внимание в начале февраля после того, как антикремлевский деятель Алексей Навальный опубликовал видео– и аудиоматериалы, на которых Дерипаска, среди прочего, обсуждает вмешательство в выборы в США с вице-премьером РФ Сергеем Приходько. Как сообщается, этот разговор состоялся, после того как Дерипаска встретился с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа.

Если США решатся расширить санкции против видных российских деятелей, неясно, насколько серьезными будут эти новые ограничения. Но даже лимитированные персональные санкции могут испортить деловые и инвестиционные связи с Западом, чем нанесут ущерб финансовому благополучию российского бизнес-класса и страны в целом.

Официально зарегистрированная на бирже компания En+ в ближайшие месяцы попытается привлечь инвестиции на сумму 1 млрд долларов. Между тем, РУСАЛ, чей чистый долг превышает 7 млрд долларов, рассматривает возможность еще больших заимствований, чтобы финансово урегулировать вопрос борьбы Дерипаски за контроль над акциями «Норильского никеля», крупнейшей в мире никелевой компании. Если Дерипаска окажется под санкциями, западные банки и инвесторы, вероятно, будут с осторожностью принимать участие в будущих сделках с его компаниями, поэтому он заранее дистанцируется от них.

Дерипаска до финансового кризиса 2008 года был самым богатым человеком России с состоянием в 28 млрд долларов. Сейчас же его состояние оценивается в около 5,2 млрд долларов. Олигарх также является представителем старой школы постсоветских элит, которые наиболее успешно играли в игры президента России Владимира Путина за последние несколько десятилетий, позволяя Кремлю использовать свои внешнеторговые связи и открывая свой кошелек, когда Россия сталкивалась с финансовыми проблемами.

Его шаг, явно направленный на защиту своих компаний от санкций путем ухода с руководящих должностей, поднимает вопрос о том, не последуют ли такому примеру другие представители российских элит, даже те, кто раньше казался непоколебимым.

Российские олигархи уже, похоже, готовятся к финансовым трудностям, которые наступят с введением санкций США. Самые состоятельные бизнесмены традиционно держат свои богатства за границей, опасаясь банков, за которыми приглядывают Кремль и российские службы безопасности.

Но некоторые представители российских элит начали перемещать миллиарды долларов обратно в Россию, чтобы лучше контролировать свои активы. Кремль также помогал в этих стремлениях, надеясь защитить самых влиятельных бизнесменов страны и предотвратить их серьезные убытки. С марта Кремль даже введет временное освобождение от уплаты налогов, чтобы стимулировать возврат российских денег. Но приток миллиардов долларов может либо дать толчок застойной российской экономике, либо, наоборот, раздуть финансовую систему страны и способствовать инфляции. Кроме того, возвращение активов стольких представителей элит в страну могло бы предоставить Кремлю возможность начать новый раунд антикоррупционных расследований и репрессий.

Более того, если многие влиятельные люди России начнут уходить с руководящих должностей в своих компаниях, баланс сил между элитами может измениться, будет испытываться на прочность их лояльность к Кремлю перед лицом внешнего давления.

«Stratfor»