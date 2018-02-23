Спецслужбы России готовят обострение конфликта между конфессиями украинских церквей

Россия будет использовать «подконтрольные церковные и околоцерковные организации». Уже выявлены контакты и возможные схемы финансирования подобных акций.

Служба безопасности Украины считает, что Россия пытается спровоцировать конфликт между украинскими православными церквями. Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель председателя Службы Безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге, сообщает телеканал «112 Украина».

«Наиболее перспективным, по мнению представителей российских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур», – заявил Кононенко.

Он добавил, что СБУ уже фиксирует налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов.

Кононенко уточнил, что спецслужбы России планируют использовать религиозные организации Украинской православной церкви Московского Патриархата для провокаций. Якобы планируются захваты храмов в Украине для привлечения внимания Российской православной церкви, целью которых является раздутие конфликта между верующими УПЦ.

Напомним, что в конце января в Киеве неожиданно обострился конфликт вокруг часовни УПЦ МП, построенной в охранной зоне Десятинке. В начале месяца в центре скандала оказались запорожские священники Московского патриархата, отказавшиеся отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате.

«112 Украина»