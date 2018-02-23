«Посадка» Тимошенко: всплыл «украинский след» в деле Манафорта

В США придумали, как заставить Манафорта говорить. Спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения адвокату Алексу ван дер Звану, который солгал по делу о связях Трампа с Россией. И адвокат этот не прост.

Уже больше года длящееся расследование дела с российским вмешательством в американские президентские выборы в США постепенно выходит на финишную прямую. Спецпрокурор Роберт Мюллер недавно сделал весьма важный шаг, который открыл многим глаза относительно его тактики, пишет Андрей Коваленко на страницах «Деловой Столицы».

На днях в деле появился новый фигурант – 33-летний адвокат из Лондона Алекс ван дер Зван. Его обвиняют в даче ложных показаний следствию. Мол, он намеренно солгал о своих контактах и отношениях с Риком Гейтсом, бывшим сотрудником предвыборного штаба Дональда Трампа, а также с еще одним человеком, чье имя не разглашается. В судебных документах его называют «лицо А» и по подозрениям это может быть Пол Манафорт.

Лживые показания ван дер Звана касаются работы в юридической фирме, которую в 2012 г. наняло Министерство юстиции Украины, чтобы подготовить отчет о процессе над тогдашней оппозиционеркой Юлией Тимошенко. Как пишет Vox, речь идет о юридической компании Skadden Arps.

Работа ван дер Звана в лондонском офисе компании была сосредоточена на странах бывшего СССР. Как раз в то же время Пол Манафорт и Рик Гейтс работали с украинским президентом Виктором Януковичем, который так боролся с Юлией Тимошенко, что посадил ее за решетку.

Для того чтобы отбелить этот судебный процесс над главным врагом Януковича, Манафорт и Гейтс обратились к специалистам с Skadden Arps, среди которых и был ван дер Зван. Задачей юристов было подготовить отчет, в котором надо было прописать, что в деле Тимошенко нет политической составляющей. Его написали. Такие действия возмутили мировое сообщество. А сам отчет теперь является составной дела в отношении российского вмешательства.

При чем тут отчет

В процессе изучения связей с Кремлем Манафорта и Гейтса, которых ранее уже обвинили по 12 статьям, включая отмывание средств и заговор против США, команда Мюллера взялась за отчет Skadden Arps. Агенты ФБР лично допрашивали ван дер Звана в ноябре 2017 г. относительно его общения с Гейтсом и «лицом А». Юрист отмечал, что с Гейтсом в последний раз общался в августе 2016-го в виде текстового сообщения, а с «персоной А» вообще в 2014-м. Впрочем, следствие установило, что ван дер Зван врет. И говорил он с Гейтсом и «лицом А» в сентябре 2016-го, причем удалил текстовое сообщение к «лицу А» в то же время. Есть даже запись разговора. И контакт с этими людьми касался печально известного отчета. Что интересно, так это время данной беседы. Потому что Пол Манафорт ушел с поста председателя предвыборной кампании Трампа в августе 2016-го. Именно тогда над ним уже нависла тень Януковича. Если Гейтс, «лицо А», которым, скорее всего, является Манафорт, а также ван дер Зван говорили об отчете по делу Тимошенко в сентябре 2016-го, и об этом разговоре юрист решил лгать следствию, значит, в отчете есть то, что противоречит закону. И за это вполне может зацепиться Мюллер. Алекс ван дер Зван уже признался, что давал ложные показания.

Чем интересен юрист

Алекс ван дер Зван летом 2017 г. женился на Еве Хан – дочери российско-украинско-израильского миллиардера Германа Хана, владельца «Альфа Групп», а также фигуранта «кремлевского списка». Как сообщали CBS News и Los Angeles Times, Мюллер договорился с ван дер Званом, что тот даст показания против Манафорта и Гейтса.

Что уже имеет Мюллер

Спецпрокурор железно уберег себя от увольнения, совсем недавно обвинив 13 россиян, включая «кремлевского повара» Пригожина, и три российские компании, среди которых «Агентство интернет-исследований» («Фабрика троллей»), в сговоре, а также попытках вмешаться в выборы. Это автоматически сняло сомнения относительно вмешательства россиян в кампанию как таковую. Также среди обвиняемых по делу – экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, который признал себя виновным в октябре, – лгал ФБР. Так же как и экс-советник по нацбезопасности Майкл Флинн. Пол Манафорт по обвинениям в отмывании средств, заговоре против США и сокрытии иностранных активов виновным себя не признал, как и Рик Гейтс. Именно поэтому они очень нужны следствию.Также есть Ричард Пинедо, который признал себя виновным в краже персональных данных по «российскому делу». И согласился сотрудничать с Мюллером. Он является лишь частью пазла.

Попытки Трампа бросить тень на ФБР публикацией секретной записки, в которой утверждалось о незаконной слежке за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем в предвыборный период, а также о предвзятости сотрудников ФБР к Трампу и поддержку ими Клинтон, провалились.

Каким образом юрист может ударить по Трампу

Тактика Роберта Мюллера выглядит довольно простой. Если ван дер Зван дает показания против Манафорта и Гейтса, рассказывая такое, что позволит увеличить компромат на этих двух парней, то их можно будет взять за горло. Вполне возможно, что сначала Гейтса, а уже тот сдаст своего босса Манафорта. Ключевым в этой цепочке является Дональд Трамп. И именно Манафорт в теории может рассказать о связи президента США с Россией. Если удастся сломать Манафорта, то расследование завершится громкой победой Мюллера. Нужно только сделать так, чтобы Манафорт и Гейтс поняли, что против них есть неопровержимый компромат. И тогда они начнут выбирать: пойти за решетку или говорить о Трампе.

Андрей Коваленко, «Деловая Столица»