Россия нарушает права человека на всех оккупированных территориях Украины

Опубликован доклад правозащитной организации Amnesty International о состояние дел с соблюдение прав человека на Донбассе и в Крыму.

На оккупированном Донбассе и в Крыму подконтрольная Кремлю «власть» давит на своих оппонентов и незаконно их заключает. Об этом сообщается в докладе Amnesty International о состоянии прав человека в Украине и мире в 2017/18 годах, передает «Укринформ».

«Власть на территориях под контролем сепаратистов продолжала незаконно задерживать и сажать своих оппонентов. В ноябре де-факто Верховный суд в Донецке приговорил мужчину к смертной казни. Власть в оккупированном Россией Крыму запугивала, травила и открывала уголовные производства против своих критиков», – рассказали правозащитники.

Касательно оккупированного Крыма в организации отметили, что Россия продолжает отказывать международным правозащитным механизмам в доступе на полуостров и отметили давления на крымских татар.

«В Крыму продолжилось наступление на свободу слова, объединений и мирных собраний. Как и ранее, власть травила преимущественно этнических крымских татар. Продолжается своевольный запрет Меджлиса крымскотатарского народа … Пытаясь запугать критиков оккупации полуострова, российские силовые структуры устраивали рейды на десятки домов крымских татар вроде в поисках незаконного оружия, наркотиков и «экстремистской» литературы. Те немногие адвокаты, которые не отказываются защищать в крымских судах интересы несогласных, подвергались преследованиям со стороны российскойй власти», – отметили в Amnesty.

В тоже время в Amnesty International Украина заявили, что правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки, а также другие виды жесткого обращения. Об этом говорится в отчете правозащитной организации, передает «Интерфакс-Украина».

Так, в документе, который есть в распоряжении информагентства, сказано, что в расследовании относительно так называемых «тайных тюрем СБУ» не произошло никакого прогресса, а официальные представители правоохранительных органов снова применяли пытки и другие виды жестокого обращения.

Также отмечается, что нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов, а также нарушения международного гуманитарного права в прошлом остались безнаказанными.

«Расследование главного военного прокурора относительно заявлений о секретных задержаниях СБУ на востоке Украины было неэффективным. Власть по большей части проигнорировала доказательства, которые были обнародованы международными общественными организациями еще в 2016 году и доказывали существование такой практики», – заявили в Amnesty International Украина.

Там напомнили о задержании украинки, проживающей в России, Дарье Мастикашевой, которую задержали сотрудники Службы безопасности и два дня удерживали в изоляции, а позже обвинили в госизмене и незаконном хранении оружия.

«Фотографию женщины, которую сделал ее адвокат вне зала суда, демонстрирует признаки избиения и возможных пыток со стороны сотрудников СБУ… Пока она не согласилась зачитать вслух на камеру заявление, в которой ей инкриминировались преступления», – сказано в документе.

Сообщается, что в отчете международной правозащитной организации также говорится о том, что гражданские активисты и члены общественных организаций, в частности антикоррупционных, регулярно подвергались преследованиям и становились жертвами насилия, данные инциденты часто не были расследованы, а «подозрения в подстрекательстве к ним падало на представителей властных структур, в некоторых случаях правоохранительных органов».

Как известно, 21 июля 2016 года правозащитники опубликовали доклад «Вас не существует: Произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины», в котором говорится, что украинские власти и сепаратисты применяют пытки и незаконно удерживают людей под стражей.

29 августа правозащитники Amnesty International и Human Rights Watch, в своем докладе сообщили об освобождении 13 человек из «тайной тюрьмы» Службы безопасности Украины в Харькове.

Позже в СБУ заявили, что у них нет «тайных тюрем».

«Укринформ»