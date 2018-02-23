В России обвинили Украину в поставке синтетических наркотиков

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов утверждает, что граждане Украины производят наркотики и в России. По его словам, Россия всем своим зарубежным партнерам будет рекомендовать отслеживать этот вопрос.

В Министерстве внутренних дел (МВД) России обвинили Украину в производстве и поставках в Россию синтетических наркотиков. Как передает собственный корреспондент «УНИАН» в Москве, об этом статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов сказал в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«Мы говорим о том, что у нас появилась нова страна, которая производит и организует наркотрафик, – это Украина, к сожалению», – заявил Зубов.

По его словам, граждане Украины являются главными распространителями синтетических наркотиков на территории России.

Кроме того, граждане Украины производят такие наркотики и непосредственно в России, заявил Зубов.

«Соответственно, такой же поток следует и в Европу», – отметил замглавы МВД России.

По его словам, это вопрос, который, видимо, будет подниматься в ближайшее время, и Россия всем своим зарубежным партнерам будет рекомендовать отслеживать его.

Зубов утверждает, что недавно был в командировке в Аргентине, и министр общественной безопасности этой страны признал, что в наркобизнесе появился «украинский фактор».

При этом он заявил об усилении сотрудничества с украинскими правоохранителями в вопросах обмена информацией.

По данным МИД Украины, за военные 2014-2016 годы в России свыше 2 тыс. граждан Украины осуждены только за совершение уголовных правонарушений в сфере оборота наркотиков. При этом подчеркивалось, что украинцев привлекают к ответственности по сфабрикованным обвинениям.

11 января 2018 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что на территории России с различным процессуальным статусом в заключении удерживаются более 5 тыс. украинцев.

«Гуляй Поле» напоминает, что министерство безопасности Аргентины провело операцию по перекрытию наркотрафика из Аргентины в Россию. К хранению и перевозке большой партии наркотиков были причастны сотрудники российского посольства в Аргентине, действовавшие в преступном сговоре с офицерами аргентинской полиции, выходцами из России.

«УНИАН»