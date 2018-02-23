Опубликовано исследование о российских трансграничных атак на Украину в 2014 году

C июля по сентябрь 2014 года с территории России обстреливали поселки Колесниковка, Камышное, Югановка, Меловое, Красная Таловка, Дмитровка и Победа, которые расположены в Луганской области.

Россия провела серию трансграничных нападений на украинские населенные пункты и военные позиции в начале конфликта на Донбассе, что может частично рассматриваться как международный вооруженный конфликт. Об этом говорится в отчете неправительственной правозащитной организации Truth Hounds, который опубликовали на сайте International Partnership for Human Rights.

Отмечается, что с июля по сентябрь 2014 года с территории России из реактивных систем залпового огня «Смерч», «Торнадо» и «Град» совершались обстрелы поселков Колесниковка, Камышное, Югановка, Меловое, Красная Таловка, Дмитровка и Победа, которые расположены в приграничных районах Луганской области.

В некоторых случаях наблюдались вылазки российских военных на территорию Украины с использованием бронетранспортеров, вертолетов и беспилотников.

Благодаря мониторингу соцсетей правозащитники выяснили, что в указанный период России стянула к участку границы Украины в Луганской области войска из Курской, Московской и Нижегородской областей.

Временные лагеря и исходные огневые позиции вооруженные силы России разместили в приграничных поселках Маноцкий, Патроновка и Дубы в Ростовской области, говорится в отчете.

Для сбора информации исследователи с сентября 2015 года по сентябрь 2017-го осуществили 24 полевые миссии в зоне конфликта на Донбассе, посетив 39 населенных пунктов и опросив 297 свидетелей.

Все задокументированные случаи передали прокурору Международного уголовного суда в Гааге 18 декабря 2017 года.

Презентацию отчета провели 22 февраля 2018 года в Киеве.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина, США и ряд других государств обвиняют Россию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что Россия не является стороной противостояния.

Украинская сторона неоднократно заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в Россия утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.

14 ноября 2016 года был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу «Ситуация в Украине». В документе указывается, что «ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией».

После обнародования отчета Россия заявила о желании выйти из Римского статута по Международному уголовному суду, который она подписала в сентябре 2000 года, однако так и не ратифицировала.

4 декабря 2017 года прокуратура МУС включила в свою базу данных 1200 фактов вероятного совершения преступлений на востоке Украины.

Truth Hounds