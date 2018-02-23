Разговоры о России: либо плохо, либо ничего

Кто кого и чем пугает? О словах и действиях России во внешней политике.

События прошедшей недели в Украине, России и мире. Чем запомнится прошедшая неделя и наболее значимые события этих дней – все это в новом еженедельном видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Неоднозначный Мюнхен и почему не США, а расширение злобного НАТО стало причиной нападения на Украину; день российского предательства и слабое ЦРУ, которое не справляется с руководством Украины; что общего между украинизацией и неонацизмом – по мнению МИДа России.

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова – основной мессендж недоверие к России. А чему удивляться после того, что сделала Россия. Отдельно следует выделить слова Лаврова о «неспособности самостоятельно управляться» Украины. И другие перлы «грустной Лошади».

Тем временем весь мир говорит об угрозе со стороны России. Особенно с учетом слов самого президента Владимира Путина.

О хулиганстве на Подоле. Что делать с российским банками и «Россотрудничеством» в Украине?

И в завершение о российских прогнозах будущего Украины. Украина – была, есть и будет, это признают даже в Кремле.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»