Сотрудники посольства России в Аргентине пойманы на контрабанде кокаина

Министерство безопасности Аргентины задержала группу лиц занимавшихся перевозкой кокаина в дипломатической почте посольства России в Буэнос-Айресе. Среди них оказались сотрудники российского посольства и офицеры аргентинской полиции. Удалось арестовать крупную партию наркотиков отправляемых в Москву.

Сотрудники министерства безопасности Аргентины задержали четырех членов преступного сообщества по подозрению в причастности к организации наркотрафика. По одной из версий, контрабанда должна была отправиться на территорию России к Чемпионату Мира по футболу, сообщает аргентинское издание «Clarin».

Сотрудники министерства безопасности Аргентины обнаружили в дипломатической почте посольства России в Буэнос-Айресе 389 килограммов кокаина, уточняет аргентинское издание «Clarin». При этом задержали четырех подозреваемых в причастности к перевозки наркотиков. Груз был упакованным в 12 чемоданов, он предназначался для перевозки в Россию.

Подготовленный груз муки имитирующий партию кокаина отправили в Москву, что выявить получателей груза.

Если бы весь товар попал в РФ, вероятно, как раз к началу Чемпионата Мира по футболу, выгода от продажи в 50 миллионов долларов США в разы превысила бы затраты и себестоимость.

Министерство безопасности Аргентины заявляет, что для выявления подозреваемых была проведена контрольная доставка груза в Москву с установленным на нем GPS-трекером. Так удалось определить круг лиц причастных к организации наркотрафика. При этом по утверждению сотрудников министерства безопасности часть кокаина в партии подменили мукой.

О партии наркотиков в здании посольства, подготовленных к отправке министерству безопасности Аргентины сообщил сам российский посол Виктор Коронелли, который работает в Аргентине с 2011 года. После этого аргентинское министерство безопасности провело совместную операцию с «советскими» (именно так написано в оригинале. – прим. «Гуляй Поля») коллегами по выявлению группы лиц причастных к организации наркотрафика.

«Мы работали так, что не было ни одной утечки», – заявила министра безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

В результате проведенной операции были были выявлены арестованы четыре подозреваемы. Среди которых оказались и сотрудники аргентинской полиции. Один из них, младший инспектор полиции Иван Близнюк, неофициально выполнял задачи обеспечения безопасности посольства России в Буэнос-Айресе, а так же работал в полицейском учебном центре и часто бывал в России, Китае и Мексике, организовывая учебные программы для сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того задержан коллега Близнюка – Александр Чикало, получивший аргентинское гражданство русский. Третьим задержанным оказался бывший бухгалтер российского посольства Али Абыянов, отвечавший за хранение партий наркотиков на территории посольства.

Имя четвертого задержанного министерство безопасности Аргентины не называет, его подозревают в организации криминального сообщества, и предположительно он скрывался в Германии. О нем так же известно,что он имел контакты с сотрудниками посольства.

Были установлены контакты этой группы не только с Россией, а также с другими лицами в Германии и Нидерландах.

«Ранее источник в российском МИД сообщил, что спецслужбы России и Аргентины провели операцию по пресечению наркотрафика, но не разгласил детали, заявив, что подробности будут оглашены, как только это станет возможным», – комментирует произошедшее в Аргентине РИА «Новости».

Других комментариев насчет проведенной совместно аргентино-российской операции по перекрытию наркотрафика из Аргентины в Россию на данный момент не было.

«Clarin»