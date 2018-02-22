Страшные сказки ОРДЛО. Фейки которыми потчуют население в оккупации

Чего боятся сами и чем пугают людей оккупационные администрации ОРДЛО. Об аспектах информационной воны против Украины, на живых примерах с комментариями очевидцев.

Распятый мальчик в Славянске, тотальное уничтожение снегирей, клочок земли и два раба – это самые известные страшилки об Украине, выдуманные российской пропагандой. Но на четвертом году войны пропагандистские тренды претерпели некоторые изменения, и теперь боевики так называемых «ДНР» – «ЛНР» потчуют жителей оккупированных территорий не менее ужасающими, но все такими же абсурдными «новостями» из Украины. «Апостроф» разбирался, чем и как пугают людей в оккупации.

Война

Безусловно, главная страшилка, ретранслируемая оккупационными администрациями «Л/ДНР», сводится к тому, что Киев готовится к большой войне и наступлению. «Горячий сценарий» на Донбассе, по мнению так называемого «замкомандующего оперативным командованием «ДНР» Эдуарда Басурина, обсуждал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе последнего визита в Киев.

Особое место в силовом сценарии отводится, конечно же, инструкторам НАТО, которые, по словам функционеров ОРДЛО, готовят ВСУ к уличным боям и «зачистке» оккупированных населенных пунктов.

«Будучи не в состоянии самостоятельно справиться с шахтерами и рабочими Донбасса, Киев привлекает к расправе над собственными гражданами иностранных специалистов», – уверяют на одном из пропагандистских ресурсов «ДНР».

А после заявления секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что закон 7163 о деоккупации Донбасса в принципе не исключает в будущем силового разрешения конфликта, сепаратистские ресурсы разразились шквалом из сотен новостей и комментариев «экспертов» о том, что к линии разграничения стягиваются украинские войска, тяжелая техника, и не сегодня-завтра «каратели» пойдут в наступление, правда, только после отмашки Госдепа.

«На самом деле эта истерия началась не сейчас. Аналогичного содержания сообщения были и в 2015, и в 2016, и в 2017 годах. Просто нужно как-то мобилизовать людей, отвлечь их от повседневных бытовых проблем: безработицы, бедности, низких зарплат, и оккупантам постоянно приходится держать население в тонусе, делая мнимые угрозы. Таким образом, людям дают понять, что не время жаловаться, идет война и вот-вот опять нас будут бомбить, поэтому радуйтесь, что пока у вас мирная жизнь благодаря нам«, – говорит «Апострофу» известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский.

Вербовки

Это еще одна распространенная страшилка, призванная ограничить контакты жителей оккупированных территорий с остальной Украиной. В конце прошлого года главарь донецких боевиков Александр Захарченко даже издал «указ», согласно которому работникам «госучреждений «ДНР» запрещено покидать территорию «молодой республики» во избежание случаев вербовки.

Сайты фейковых «министерств госбезопасности» так называемых «ДНР» и «ЛНР» изобилуют исповедями людей, которых завербовала или пыталась завербовать СБУ. Схема, по которой якобы действуют хитрые украинские спецы, следующая: добропорядочный «гражданин «Л/ДНР» пересекает линию разграничения, и тут же попадает в капкан Службы безопасности, которая побоями, угрозами, шантажом, давлением на родственников вынуждает его к сотрудничеству.

Иногда такие истории трансформируются в откровенный фарс. Например, попасть на крючок СБУ, по версии чекистов-оккупантов, можно даже в паспортном столе при оформлении заграничного паспорта.

«Я выехала в город Николаев для получения загранпаспорта. В сервисном центре администратор пригласил меня к себе в кабинет. Там находилось четверо молодых людей. Они мне предложили устроиться в какую-нибудь из воинских частей на территории города и сотрудничать за денежное вознаграждение. Но у меня нет ни сил, ни здоровья, ни желания и даже физически я не могу туда устроиться, да и времени нет», – делится своей историей вербовки на сайте «МГБ «ЛНР» некая Елена Волкова, проживающая в оккупированном Стаханове.

По всей видимости, если бы время и здоровье были, то жительница Стаханова и не отказала бы в помощи спецагентам-паспортистам.

Согласно недавнему «указу» главаря донецких боевиков Александра Захарченко, все, кто покидает оккупированные территории, могут быть завербованы украинскими службами

Но попадаются и совсем невероятные истории «разоблачений». Так, на днях сайт «МГБ «ЛНР» сообщил, что украинские спецслужбы засылают своих агентов в «республику»… под видом военнопленных. Одного такого «агента» и «разоблачили» луганские чекисты. По их словам, СБУ включила в список на обмен пленными, который состоялся 27 декабря, «своего человека» Романа Кунченко. Мужчина якобы должен был собирать сведения о «правоохранительных органах «ЛНР», но план СБУ, конечно же, провалился, и «МГБ» как всегда сработало на славу.

Дно пробито? Как бы не так. По версии «спецслужб «ЛНР», для шпионажа против «республики» СБУ использует наркозависимых. Схема работы следующая: СБУ подсаживает на тяжелые наркотики жителей прифронтовых городов, а потом предлагает им заместительную метадоновую терапию в обмен на услуги шпионажа.

Лагеря

Миф о фильтрационных лагерях, куда «каратели» собираются отправлять всех русскоязычных и несогласных с политикой Киева, появился на Донбассе еще в конце 2013 года. Однако до сих пор этот фейк в той или иной форме активно используется оккупантами для запугивания мирных жителей. Так, в феврале на сепаратистских ресурсах со ссылкой на «МВД «ДНР» появились новости о том, что на горячую линию «правоохранителей» поступил телефонный звонок от сотрудника украинского МВД. Аноним якобы сообщил, что он и его коллеги получили задание от руководства подобрать место для создания фильтрационного лагеря близ линии разграничения.

«Это просто немыслимо. О какой российской оккупации Донбасса может идти речь, когда тебе на руки выдают такие распоряжения. Это очень масштабная кампания», – возмущается таинственный аноним.

Ну и, конечно же, обеспечивать порядок в лагерях будут крепкие парни из «Правого сектора».

«Ни у меня, ни у моих коллег в Мариуполе, Краматорске, Волновахе сомнений нет, «Правый сектор» там задействуют вовсе не для охраны», – уверял аноним.

«Конечно, есть те, кто искренне верит в эту чушь. Я имею в виду пенсионеров и людей пожилого возраста. В очередях на рынках, в магазинах активно обсуждают такие вещи, и старики реально боятся. Но понятно же, для чего это делается: Захарченко и его кодло особо не жалуют даже активные сторонники «ДНР», но благодаря нагнетанию обстановки создается ситуация, что вот только он и спасет людей от «карателей» из «Правого сектора» и ужаса фильтрационных лагерей», – рассказывает «Апострофу» жительница Донецка Оксана.

Слежка

СБУ следит за всеми несогласными с политикой Киева, выявляет самых непокорных, вламывается в их дома и арестовывает. Эту страшилку силовики ОРДЛО придумали для жителей прифронтовых городов, подконтрольных Украине.

По версии «МГБ «ЛНР», оперативно-тактические группы СБУ следит за всеми несогласными с политикой Киева

Согласно версии «МГБ «ЛНР», в Северодонецке, Старобельске, Лисичанске и Сватово работают оперативно-тактические группы СБУ, которые прослушивают разговоры по мобильным абсолютно всех местных жителей этих городов, и, если вдруг услышат какую-то крамолу в адрес Киева, или, например, «при Януковиче было лучше», то тут же выезжают к несогласным с обысками и арестами. По классике жанра, зверские обыски проводят члены добровольческих батальонов и «Правого сектора».

«Ну, тут все понятно, оккупантам ведь надо держать в тонусе свою аудиторию за пределами «ДНР». Даже в Мариуполе на самом деле не так и мало людей, которые лояльны к боевикам, поэтому им надо давать какую-то информационную «пищу», чтобы лояльность сохранялась, а страх перед Украиной усиливался. Хотя люди живут в мирном городе, при украинской власти, их дети ходят в украинские школы, то есть они сами живут этой нормальной жизнью, и чего тут бояться, лично я не пойму», – говорит «Апострофу» житель Мариуполя Егор.

Шарики

Эта страшилка, наверное, самая феерическая из всех, которые были придуманы оккупантами за время боевых действий на Донбассе. Оказывается, «каратели» ВСУ так сильно завидуют развитому сельскому хозяйству в «ЛНР», что намеренно поджигают поля. Об этом на полном серьезе сообщает так называемый глава «МЧС «ЛНР» Сергей Иванушкин.

Но вся фишка в том, как именно «оккупанты ВСУ» сжигают урожай. Для этого «каратели» разработали хитроумные устройства на основе мобильных телефонов. Суть изобретения такова: к мобильному телефону подсоединяются провода, к ним припаивается электровоспламенитель, к воспламенителю – спички, а спички вставляются в воздушные шарики, наполненные горючей смесью. Такие устройства украинские диверсанты якобы оставляют на полях оккупированных территорий, а потом просто делают несколько звонков – и поля уже горят. То есть элементарно положить на поле парочку мин для «карателей» слишком просто и скучно.

Антон Кузнецов, «Апостроф»