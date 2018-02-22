«Газпром» отказался от претензий к «Нафтогаз» по поставкам газа в ОРДЛО

Причины отказа от своих неоднократно озвученных требований в «Газпроме» не комментируют. Вероятней всего это связано с проигранным «Газпромом» иском в Стокгольмском арбитраже.

Российский «Газпром» отказался от идеи взыскания с НАК «Нафтогаз Украины» оплаты газа, поставленного на оккупированную территорию Донбасса. Об этом «Экономическая Правда» сообщил источник на рынке.

По его данным, «Газпром» прекратил выставлять соответствующие накладные «Нафтогаз» с начала года.

«Счета не выставляли ни за январь 2018 г, ни за весь 2017-й» – сказал собеседник.

Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Предполагается, что она связана с прошлогодним проигрышем «Газпрома» «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже, где рассматривался также вопрос оплаты поставок газа на оккупированную территорию Украины.

Претензии «Газпрома» за газ, прокачанный на захваченную часть Донбасса, составляли около $1,3 млрд.

Ежегодные поставки российского газа на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей составляют около 2 млрд кубов.

Это снабжение началось еще в 2015 году в одностороннем порядке по решению «Газпрома».

«Экономическая Правда»