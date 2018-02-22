Предвыборные фокусы. Подачка «русским либералам»

Табличка на доме Немцова – это подачка! Борьба будет выиграна, когда табличка будет на месте его гибели! Когда мост официально получит название – Немцов мост.

Плющев-то какой умный, а! Не успел Саша написать в своем телеграме, что Ксении Собчак для пущего величия и гарантированного успеха не хватает чуда – как чудо немедленно свершилось. В самом деле: круто постоять с табличкой в поддержку Оюба Титиева в центре Грозного, но Титиеву от этого легче не стало. И поддержка Кирилла Серебренникова не сделала режиссера свободным. Не говоря уж о том, что Верховный суд не стал снимать Путина с выборов по иску Собчак. После этого Ксению начали меньше показывать по телевизору, но я бы не приравнивал это к пыткам, пишет Антон ОрехЪ на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Чудо нужно – но какое? Отпустишь Титиева – обидится Кадыров. Отпустишь Серебренникова – обидится, видимо, сам Путин. Короче говоря, требовалась какая-то показательная, громкая акция, которая на самом деле не стоит властям ни копейки. Вот памятная табличка на доме Немцова – это как раз такая акция. Такое вот чудо. Три года об увековечении памяти Бориса Ефимовича говорили все, кому дорога его память. Эта битва казалась битвой на годы. Мы думали, что это возможно не раньше, чем Путин уйдет из Кремля. А вот вам, пожалуйста! Только это чудо – как в цирке, где распиливают женщину на две половины или достают кроликов из цилиндра. Это не чудо – это фокус. Это даже не фокус – а трюк, причем довольно дешевый. И я вам сейчас объясню почему.

Табличка на доме, где жил Немцов – это здорово в любом случае. Но речь шла немного о другом. По-настоящему эта борьба будет выиграна, когда такая табличка будет на месте его гибели! Когда этот мост официально получит название, которое и так уже прижилось на народе – Немцов мост. А табличка на доме – как подачка. Подачка под видом чуда. Чтобы я, мои друзья либеральных убеждений и те, кто еще колебался насчет выборов, теперь уж точно сказали: ну, вот сейчас за Ксению Собчак нам голосовать не стыдно, вот сейчас мы понимаем, что она действительно наш кандидат. И своим галочками, крестиками и ноликами создали вожделенную явку к урнам с прахом российских выборов.

Это рассчитано на людей, которые действительно не могут отличить Чудо от фокуса и дешевого трюка. На людей, у которых жизнь перепуталась с цирком, хотя одно от другого действительно все труднее отличить. Но здесь важно как поведет себя и сам Чудотворец. Который незаметно для себя может превратиться в балаганного факира, отрывающего на глазах у простофиль большой палец на руке, и всегда достающего из колоды нужную «шестерку».

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»