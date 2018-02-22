Фатальный суд. Каким боком вылезет суд над Януковичем для России

Как адвокаты Януковича сдали своего клиента и подставили кремль. Сторона защиты в суде над Януковичем, злоупотребляя предоставленной в процессе полной свободой, сама же и опровергла свой стартовый и основополагающий месседж о «заказном судилище над легитимным президентом».

Как бы команда адвокатов Януковича во главе со старшим партнером объединения Aver Lex Виталием Сердюком не пыталась затянуть процесс, но заочный суд на столичной Оболони над сбежавшим в Россию экс-президентом по обвинению того в государственной измене близится к своему логическому завершению. Последним свидетелем стороны обвинения был как раз Петр Порошенко, теперь же дело дошло до допроса свидетелей стороны защиты, в списке которых всего 16 фамилий, пишет Олег Полищук на страницах «Деловой Столицы».

Причем большинство из них – бывшие соратники Януковича, которые, как и их шеф, скрываются от украинских правоохранителей на российских просторах, а также на территории оккупированного Россией украинского Крыма. То есть вряд ли в Оболонский суд Киева явятся, например, экс-премьер Николай Азаров, глава АП последних дней президентства Януковича Андрей Клюев, такие бывшие руководители силовых ведомств, как Виталий Захарченко, Александр Якименко и Павел Лебедев, экс-командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк или бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин. Процесс над прошлым украинским режимом явно вышел на финишную прямую, что позволяет уже оценить его со всех сторон.

После эпизодических просмотров трансляций из зала судебных заседаний районного суда на Оболони у многих украинцев создалось эмоциональное впечатление, что все, мол, движется к бесславному концу, а то и полному краху любых надежд на справедливый вердикт Януковичу. Действительно, адвокаты «вечно легитимного» буквально глумятся на всем и вся – и над принципами правосудия, и над институтами нашего государства, и над украинской государственностью как таковой. Более того, команда Сердюка де-факто использует заочный суд над своим клиентом лишь для дополнительного тиражирования пропагандистских штампов и откровенных фейков преимущественно кремлевского производства.

Но если отбросить лишние эмоции и посмотреть на вещи исключительно де-юре, то сразу становятся очевидными несколько стратегически важных для страны достижений, которые уже удалось добиться в суде над Януковичем, обвиняемым не только в госизмене, но и в пособничестве стране-агрессору. И, как ни парадоксально, делается эта важная работа, по сути, руками именно стороны защиты, которой платит из собственного кармана одиозный старший сын подсудимого Александр Янукович. В конце концов, никакой реальной правовой помощи своему клиенту эти адвокаты не предоставили – не было даже вменяемых попыток не то, чтобы доказать невиновность собственного подзащитного, но и хотя бы смягчить ему предстоящий неизбежный приговор. Зато Сердюк сотоварищи, сами того не желая, откровенно помогли Украине в трех ключевых моментах.

Во-первых, своими экспрессивными нападками в суде на свидетелей адвокаты Януковича спровоцировали их на откровенность, то есть на предоставление важных показаний. Конечно, многие из них были уже известны украинскому обществу, но на уровне слухов, домыслов, пересудов и всякой другой конспирологии. Теперь же это официальные заявления, навсегда подшитые в протоколы судебного процесса. И эти материалы можно будет использовать в будущем во многих других делах о преступлениях Януковича и его режима.

Например, приведенных в Оболонском суде доказательств только в отношении преступлений против Майдана хватило бы на несколько судебных процессов. При этом получены свидетельства из уст первых лиц государства и политиков украинской «высшей лиги»: президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря СНБО и бывшего и. о. президента Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьера Арсения Яценюка, бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко и других вип-свидетелей.

Что же касается собственно обвинения Януковича в госизмене, то ее хронология на свидетельских допросах уже, похоже, собрана в полном объеме. И это притом что процесс еще не завершен, а у Генпрокуратуры есть железное доказательство преступления – полученная официальным путем от секретариата ООН фотокопия письма экс-президента Украины в адрес президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 г., в котором Янукович просил использовать российские вооруженные силы на территории нашей страны.

Во-вторых, в Оболонском районном суде украинской столицы сейчас проходит своеобразная репетиция международного трибунала над Путиным, а адвокаты Януковича, со своей стороны, фактически признали сам факт нарушения Кремлем международного права – аннексии Россией Крыма. Сначала риторика Сердюка и его помощников в суде была вполне прогнозируемой: они называли российскую оккупацию украинского полуострова в 2014-м «потерей Крыма», потому что крымчане, мол, посмотрев на «кровавые бесчинства радикалов Майдана», сами решили отделиться от «недружественной Украины» и отчалить в «стабильную родную гавань». То есть исключительно по лекалам кремлевской пропаганды, которая уже четыре года пытается всему миру навязать подобную «причинно-следственную связь».

Однако в ходе судебного процесса над Януковичем его защитникам поступили новые ценные указания из Москвы – трактовать крымские события-2014 как «сдачу Крыма» нынешней украинской властью. Тем самым прямо на Оболони активно полилась водичка на мельницу украинской «зрадофилии», что в принципе соответствует интересам Кремля по расшатывание ситуации в Украине изнутри. Хотя эти интересы совершенно краткосрочные и тактические, а вот стратегически адвокаты Януковича перед всем миром публично заявили основополагающий интерес России. Ведь, как следует из их слов, «Крым сдали», а значит, было кому его «сдавать».

Следовательно, по этой логике крымчане с их «волеизъявлением на референдуме-2014» – просто лишнее звено, что и так было известно любому мыслящему человеку на планете. Но теперь это доказано во время публичных выступлений в суде именно стороной защиты сбежавшего под путинскую защиту Януковича, и эти аргументы обязательно будут использованы во время предстоящего Гаагского трибунала над Путиным по делу о военных преступлениях его режима на территории Украины. А тот факт, что прозвучали они не от ангажированных официальным Киевом юристов, а совсем наоборот, станет в перспективе значительным украинским плюсом. Поэтому-то московские кураторы Сердюка спешно возвращают его к прежней концепции о «потере Крыма», но, как говорится, поезд уже ушел, и слово не воробей, тем более произнесенное во время публичного судебного разбирательства.

Наконец, третий и самый главный результат, которого удалось добиться в суде над Януковичем при весомой помощи его адвокатов, – это подтверждение перед всем мировым сообществом состязательности данного громкого судебного процесса. Иногда даже выглядит так, что сторона защиты в суде на Оболони является настоящей стороной обвинения над теми, кого приглашают в качестве свидетелей по обвинению их, адвокатов, клиента.

Тем самым защита Януковича сама же и опровергла свой стартовый и основополагающий месседж о «заказном судилище над легитимным президентом, отстраненным в результате государственного переворота». В принципе мотив адвокатов и их патронов в Москве был априори понятен – попытаться использовать судебные заседания для нанесения исключительно информационного урона действующей украинской власти.

Хотя привели все эти весьма неуклюжие попытки «посадить хунту в лужу» к обратному эффекту. После такой демонстративной свободы в суде для стороны защиты Януковича, что было крайне важно увидеть цивилизованным странам, есть все основания полагать, что и дальнейший приговор Януковичу будет восприниматься всем миром как беспристрастный и справедливый. Включая тот же Европейский суд по правам человека, где Сердюк со своей адвокатской командой уже пообещали обжаловать будущий вердикт Оболонского суда.

Олег Полищук, «Деловая Столица»