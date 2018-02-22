Сегодня в передаче «Место встречи» на канале НТВ произошла драка

Ведущий передачи Норкин подрался с украинским политологом Суворовым. Следует заметить, что это не единственный подобный инцидент на НТВ.

Ведущий программы «Место встречи» на российском телеканале НТВ Андрей Норкин и украинский политолог Дмитрий Суворов подрались 22 февраля 2018 года во время записи эфира о Донбассе.

Инцидент произошел во время обсуждения ситуации в ОРДЛО. Только что вернувшийся из ОРДЛО немецкий депутат Андреас Маурер обвинил Украину в смерти мирных жителей, в том числе детей, в результате обстрелов оккупированной территории Донбасса. Дмитрий Суворов обвинил немецкого политика во лжи и потребовал предоставить в качестве доказательств фото и видео погибших жителей.

В ответ к Дмитрию Суворову подбежал ведущий Андрей Норкин и схватил его за плечо. После этого в эфире началась драка, которую смогли разнять только вбежавшие большой толпой в студию сотрудники телеканала, которые стали удерживать Суворова, а вокруг них продолжал бегать Норкин.

В прошлом году, 26 апреля 2017 года в эфире программы «Место встречи» произошла массовая драка. Главный редактор издания «PolitRussia» Руслан Осташко напал на польского журналиста Томаша Мацейчука.

«Ваши деды – красные фашисты», – заявил Томаш Мацейчук, в ходе эфира.

Услышав эту фразу, рассвирепевший Руслан Осташко, не найдя контраргументов, подбежал к польскому коллеге и нанес правый боковой удар. Мацейчук пытался защитится и нанес правый прямой, но квалификация , в результате он оказался повержен. К спаррингу подключилась Елена Бойко. Соперников довольно быстро растащили, и программа продолжилась.

«Гуляй Поле» напоминает, что в прошлом году российский журналист Роман Голованов опубликовала статью об иностранных экспертах с яркой антироссийской позицией, участвующих в российских ток-шоу. Цель его статьи не столько в том, что бы вскрыть продажность «экспертов» и показать всю наигранность шоу – сколько продемонстрировать продажность самой идеи «антироссийской» позиции, об этом специально для «Гуляй Поля» писал наш постоянный автор Амир О’Лик.

«Гуляй Поле»