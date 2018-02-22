Военная разведка сообщила о прибытии 200 российских военных на Донбасс

Прибывшее подразделение расквартировали на полигоне «Восточный» находящемся на территории Донецкой области.

Около 200 российских военнослужащих прибыли на оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook.

«Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз – около двух сотен офицеров», – говорится в сообщении.

По информации разведки, это, вероятно, представители регулярных воинских формирований РФ, которых разместили на полигоне «Восточный» вблизи населенного пункта Мануйловка на территории временно оккупированной части Донецкой области.

«Очевидно, после «акклиматизации» они заменят других военных преступников, на ротационной основе находятся на должностях в так называемых с соединениях и воинских частях НЗФ», – отмечают в штабе.

Близько двох сотень російських військових прибули на окупований ДонбасАби не втратити контроль над тимчасово окуповано… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 22 лютого 2018 р.

«Следует добавить, что с принятием Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» пребывание российских вооруженных сил, других военных формирований и деятельности оккупационных администраций РФ признаны незаконными и противоречат нормам и принципам международного гуманитарного права», – добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее 13 февраля секретарь СНБО Александр Турчинов исключил активизацию военной агрессии России против Украины до июня.

«Мы должны понимать, что по решению кремлевского руководства военная агрессия может выйти на новый опасный уровень в любой момент. В то же время мы можем прогнозировать, что до Чемпионата мира по футболу (июнь текущего года), в который Путин вложил миллиарды российских средств, они вряд ли могут перейти к активным наступательным действиям, чтобы не сорвать это мероприятие», – заявил Турчинов.

При этом он считает, что угроза наступления РФ со стороны аннексированного Крыма сохраняется и сегодня.

«Они сконцентрировали на оккупированной территории Крыма очень мощный военный потенциал, и он не нужен исключительно для обороны», – сказал он.

На территории Крыма, по словам Турчинова, размещены мощные наступательные средства, стратегическая авиация, ракетные комплексы, которые, в том числе, могут нести и использовать ядерное оружие.

«Это серьезная опасность. Безусловно, такая концентрация войск только для обороны не нужна. Поэтому мы анализируем ситуацию, в том числе мы видим опасность не только на севере и востоке, но и на юге — это также факт. Соответственно, мы должны быть способны и готовы дать отпор во всех направлениях: от юга до севера», – добавил секретарь СНБО.

Как рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сейчас идет смена формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил.

Штаб АТО