Украина не позволит превратить возврат оружия из Крыма в угрозу для себя

Украина не намерена делать шаги, которые будут угрожать политической или юридической позиции страны. По мнению министра, факт диалога относительно возвращения Киеву оружия станет для РФ политическим и юридическим аргументом.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не будет делать ничего, что будет угрожать ее политической или юридической позиции по отношению к оккупированному Крыму. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в МИД Дании, отвечая на вопрос журналистов о том, на какой стадии находится рассмотрение предложения президента РФ Владимира Путина забрать вооружение из Крыма, передает «Левый Берег».

«Мы не будем делать ничего, что будет угрожать нашей политической или юридической позиции по отношению к оккупированному Крыму, – сказал он. – Если вы обратитесь к международному праву, и тут у нас есть известная Гаагской конвенции 1907 года, там сказано, что оружие может быть возвращено после установления мира и нормальных отношений».

«Если Россия будет использовать сам факт какого-то диалога относительно возвращения какого-то оружия, при чем мы не знаем ни какого оружия, ни в каком оно состоянии, это станет для нее политическим и юридическим аргументом. Вот этого мы по определению не допустим. Это как пример, почему нам так важны наши политическая и юридическая позиция», – подчеркнул глава МИД .

Как сообщало «Гуляй Поле», президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

В свою очередь, командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко сказал, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать военную технику из Крыма требует тщательного изучения, поскольку за ним может скрываться грязная кремлевская игра.

В России тем временем продемонстрировали ролик о состояние захваченных при оккупации Крыма украинских кораблей. На видео видно, что за годы аннексии украинская техника изрядно обветшала и находится в плачевном состоянии. На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.

В тоже время заявление Путина вызвало бурную дискуссию среди политиков, военных и экспертов в Украине. Дмитрия Ярош, комментируя высказывание Путина, предложил разрушить «московскую империю». Существуют опасения, что при возврате технику могут заминировать, основной упор сделан на рассмотрении технического состояния украинских кораблей и военной техники которую использовали, как источник запасных частей для российской техники. В тоже время речь идет и о политических аспектах данного предвыборного заявления Путина.

«Левый Берег»