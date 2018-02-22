США считают «Северный поток-2» угрозой независимости Украины

В США выступают за независимое и самообеспеченное энергетическое будущее Украины. Украина не должна быть объектом для российской агрессии.

США выступают против строительства российского газопровода «Северный поток-2», поскольку это подорвет независимость Украины. Об этом заявил заместитель госсекретаря Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины, информирует «УНИАН».

«Соединенные Штаты выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины», – заявил Салливан.

«Будущее, которое не будет зависеть от России, и не будет инструментом российской агрессии. По этой причине мы против газопровода «Северный поток-2», который на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости. Этот газопровод подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и экономику», — подчеркнул заместитель госсекретаря.

Ранее министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» позволит перекрыть украинский газопровод, что даст возможность России для продолжения захвата Украины, передает «Польское радио».

Тхужевский убежден, что все больше западных политиков понимает угрозу, которую несет завершение строительства «Северного потока-2».

«Северный поток-2» – это не только экономическая, но и политическая угроза. Это позволяет перекрыть украинский или ямальский газопровод, проходящий по территории Польши. Перекрытие украинского газопровода дает России возможность еще больше захватить Украину», – отметил министр.

По его словам, Европейский союз имеет правовые инструменты, которые могут помешать строительству российского газопровода, но для достижения этой цели нет настоящей силы.

«УНИАН»