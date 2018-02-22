Россияне могут пройти под триколором на церемонии закрытия Олимпиад

Несмотря на новый допинг скандал российской олимпийской сборной могут позволить пройти под триколором на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос о том, может ли российская делегация рассчитывать на снятие запрета на государственную символику на церемонии закрытия Олимпиады-2018. Ранее стало известно, что российский керлингист Александр Крушельницкий провалил допинг-тест, передает российское агентство «Чемпионат».

«Может быть, им разрешат принести российский флаг. Может быть, и нет. Могут быть различные решения», –приводит слова Адамса Inside the Games.

В настоящее время Россия выступает на Играх под нейтральным флагом. 24 февраля станет известно, будет ли снят запрет на символику России. Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.

«Чемпионат»