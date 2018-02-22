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Новости

Россияне могут пройти под триколором на церемонии закрытия Олимпиад

«Чемпионат»
22 февраля 2018

Несмотря на новый допинг скандал российской олимпийской сборной могут позволить пройти под триколором на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос о том, может ли российская делегация рассчитывать на снятие запрета на государственную символику на церемонии закрытия Олимпиады-2018. Ранее стало известно, что российский керлингист Александр Крушельницкий провалил допинг-тест, передает российское агентство «Чемпионат».

«Может быть, им разрешат принести российский флаг. Может быть, и нет. Могут быть различные решения», –приводит слова Адамса Inside the Games.

В настоящее время Россия выступает на Играх под нейтральным флагом. 24 февраля станет известно, будет ли снят запрет на символику России. Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.

«Чемпионат»

Tags: Александр Крушельницкий, допинг, Олимпиада, Олимпиада-2018, Россия

© Гуляй Поле

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