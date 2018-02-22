В Санкт-Петербурге почтили память героев Небесной сотни

В Санкт-Петербурге 10 человек вышли на акцию к годовщине Майдана. Активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку со словами поддержки.

В российском Санкт-Петербурге вечером 21 февраля у здания генерального консульства Украины состоялась акция к четвертой годовщине событий на Майдане. Около 10 активистов пришли к дипмиссии, чтобы почтить память погибших во время Революции Достоинства. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам организатора акции, представителя петербургского демократического движения «Солидарность» Ольги Смирновой, активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку.

В листовке, как указала Смирнова, активисты написали, что граждане России, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство России и президента Владимира Путина за агрессию в отношении Украины.

Полицейские снимали все на видео, но не помешали активистам в проведении мероприятия.

«Пока активисты общались с сотрудниками украинского консульства, против их акции выступали представители «Народно-освободительного движения», которые тоже пришли к зданию консульства с плакатами и флагами несуществующей «Новороссии», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне память Героев Небесной сотни почтили в Киеве и по всей Украине.

«Гуляй Поле» уже сообщало, что активист Владимир Шипицин принявший участие в акции памяти героев Небесной сотни, ранее подвергся нападению. Это произошло 18 февраля на акции в поддержку крымскотатарских активистов преследуемых оккупационными властями в Крыму.

«Радио Свобода»