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Новости

В Санкт-Петербурге почтили память героев Небесной сотни

«Радио Свобода»
22 февраля 2018

В Санкт-Петербурге 10 человек вышли на акцию к годовщине Майдана. Активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку со словами поддержки.

В российском Санкт-Петербурге вечером 21 февраля у здания генерального консульства Украины состоялась акция к четвертой годовщине событий на Майдане. Около 10 активистов пришли к дипмиссии, чтобы почтить память погибших во время Революции Достоинства. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам организатора акции, представителя петербургского демократического движения «Солидарность» Ольги Смирновой, активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку.

В листовке, как указала Смирнова, активисты написали, что граждане России, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство России и президента Владимира Путина за агрессию в отношении Украины.

Активистка с украинским флагом и полицейский.

Полицейские снимали все на видео, но не помешали активистам в проведении мероприятия.

Владимир Шипицин.

«Пока активисты общались с сотрудниками украинского консульства, против их акции выступали представители «Народно-освободительного движения», которые тоже пришли к зданию консульства с плакатами и флагами несуществующей «Новороссии», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне память Героев Небесной сотни почтили в Киеве и по всей Украине.

«Гуляй Поле» уже сообщало, что активист Владимир Шипицин принявший участие в акции памяти героев Небесной сотни, ранее подвергся нападению. Это произошло 18 февраля на акции в поддержку крымскотатарских активистов преследуемых оккупационными властями в Крыму.

«Радио Свобода»

Tags: акция, памятные даты, Революция Достоинства, Россия, Санкт-Петербург

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