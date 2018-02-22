АТО на Донбассе заменят операцией Объединенных сил

Изменится структура управления задействованных в операции сил, появится объединенный оперативный штаб как основной орган управления в Донецкой и Луганской областях. Кандидатура начальника нового оперативного штаба обсуждается в настоящее время.

Сейчас идет смена формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», – сказал начальник украинского Генштаба.

На вопрос о том, кто возглавит штаб Объединенных сил, начальник он сказал, что это будет человек с «боевым опытом».

«У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», – сказал Муженко.

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», что переформатирует АТО и определяет Россию агрессором, а также сообщил, что ждет утверждения от министра обороны Украины и начальника Генштаба ВСУ согласованную кандидатуру на должность командующего Объединенных сил, сообщала пресс-служба главы государства.

Подписывая Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», Президент Петр Порошенко подчеркнул: «Украина остается преданной мирному решению проблемы освобождения оккупированных территорий».

Глава государства отметил, что подтверждением этому является его твердая позиция, а также позиция Министерства иностранных дел, Парламента, народных депутатов, соответствующих министерств и ведомств в решительном отстаивании этого вопроса. «Борьба за развертывание классической миротворческой миссии в соответствии с решением Совета безопасности ООН, которая позволила бы обеспечить компонент безопасности восстановления суверенитета над оккупированным территориям Украины», — отметил он и подчеркнул, что это решение поддерживается более 75% украинцев.

Президент также проинформировал членов Военного кабинета о результатах своих переговоров в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности с Министром обороны США, встрече с Премьер-министром Великобритании, Председателем Европейской Комиссии и перспективы получения Украиной оборонительного оружия. При этом Петр Порошенко отметил, что «есть определенные положительные результаты по модернизации Вооруженных Сил Украины».

Кроме того, Глава государства сообщил, что по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны на этой неделе будет передан в Верховную Раду законопроект «О Национальной безопасности».

«Это тоже рамочный закон, который на продолжение принятия Стратегического оборонного бюллетеня является свидетельством наших решительных и глубинных реформ в секторе обороны и безопасности, гармонизации нашего сотрудничества со странами НАТО и самим Североатлантическим альянсом», — подчеркнул Петр Порошенко.

Члены Военного кабинета также заслушали доклад Министра обороны Украины относительно его визита в США.

«Радио Свобода»