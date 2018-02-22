National Geogrphic покажет фильм о катастрофе рейса MH17

Сообщается, что создатели фильма эксклюзивно общались с сотрудниками Совета безопасности Нидерландов, которые расследуют это дело.

Американский телеканал National Geogrphic покажет документальный фильм о катастрофе рейса MH17. Об этом сообщает нидерландская газета «De Telegraaf».

«Документальный фильм о MH17 выйдет на экран в воскресенье, 4 марта», – пишет издание.

Отмечается, что впервые съемочная группа программы Air Crash Investigation имела возможность эксклюзивно пообщаться с сотрудниками Совета безопасности Нидерландов, которые расследуют это дело.

«В реконструкции событий, в частности, речь пойдет о вызовах, с которыми следователи столкнулись во время проведения следственных действий в районе катастрофы. Но программа не даст ответ на главный вопрос – кто виноват?», – подчеркивает газета.

Как известно, 17 июля 2014 года «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области – все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки зенитно-ракетного комплекса «Бук», привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук» перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский («Хмурый»).

Британская разведка MI6 уверена, что ракетная установка, из которой сбили малазийский самолет рейса MH17 в небе над Донбассом, имеет российское происхождение.

«De Telegraaf»