Россия направила в ОРДЛО очередной «гумконвой»

По заявлению МЧС России конвой везет полтысячи тон грузов, «в основном детские продуктовые наборы и медицинское имущество».

74-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска – Донецк и Матвеев Курган», – говорится в заявлении МЧС России.

Отмечается, что автомобили везут более 430 тонн грузов, среди которых «в основном детские продуктовые наборы и медицинское имущество».

Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 25 января. Наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в «ЛНР» не позволили посетить территорию, где были размещены грузовики с российским «гумконвоем». Об этом сообщало «Гуляй Поле» со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине.

Как известно, Россия доставляет «гуманитарную помощь» на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

«ТАСС»