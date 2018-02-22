Венгерский культурный центр в Ужгороде атаковали польские радикалы из «Фаланги»

4 февраля офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде подожгли польские радикалы из национально-радикального движения «Фаланга». Правоохранители установили их личности, они будут объявлены в международный розыск.

За попыткой поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» стоят два праворадикала из Польши. Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передают «Факты».

«Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski), 01.04.1996 года рождения, житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak), 24.01.1993 года рождения, житель г. Быдгощ. Оба – граждане Польши, последователи праворадикальной организации «Фаланга», члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР», – сообщил чиновник.

По его словам, уже установлено, что иностранцы совершили две попытки поджога: первая – в 1.00 ночи 4 февраля с фото- и видеофиксацией для отчета. Поскольку последствия поджога показались преступникам незначительными, в 4.08 они совершили еще одну попытку поджога, купив перед этим на одной из АЗС бензин в пластиковой таре. Утром того же дня рейсовым автобусом поляки выехали за пределы Украины через пункт пропуска «Ужгород» на украинско-словацкой границе.

«У нас есть фамилии поджигателей, даты их рождения, номера паспортов и другие персональные данные. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены», – сказал Москаль.

Как известено ранее, в воскресенье, 4 февраля, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

Об этом венгерским СМИ сообщил председатель организации, народный депутат Василий Брензович, сообщало «Mukachevo.net».

Он подтвердил, что был совершен акт вандализма. Здание не повреждено, пострадавших нет, а местные правоохранители отреагировали почти мгновенно.

«Отмечу, очень отрадно, что правоохранительные органы практически сразу отреагировали на происшествие», – сказал Брензович.

По информации издания, уголовное дело может быть открыто уже сегодня. Правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.

Также сообщается, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода, и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.

«Факты»