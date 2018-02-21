Пенсионерку расклеивавшую листовки в Луганске задержали за «экстремизм»

Задержанную в Луганске пенсионерку обвинили в пособничестве «украинской диверсионно-разведывательной группе».

В Луганске «полиция» «ЛНР» задержала почти 70-летнюю женщину. Она якобы расклеивала проукраинские листовки. А потом у нее в квартире якобы изъяли целый склад взрывчатки, передает «Радио Свобода».

В начале февраля группировка «ЛНР» обнародовала «закон» «О противодействии экстремистской деятельности». Такой провозглашены даже призывы к «нарушению целостности ЛНР». А «гражданами ЛНР», на которых распространяется «закон» прежде всего, названы все, кто проживал на территории оккупированной Луганщины на 12 мая 2014 года.

Задержанную пенсионерку обвинили в проукраинской пропаганде. А затем – в пособничестве «украинской диверсионно-разведывательной группе». Соседям пенсионерки участковый «полицейский» рассказал, что ее задержали за расклеивание листовок. Также пост об аресте появился в соцсети:

«Радио Свобода» удалось узнать, что пенсионерку обвиняют в том, что она якобы в 20 минутах ходьбы от своего дома, на доме №2 в кв. Левченко, «расклеивала листовки с украинской символикой и текстом «Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину». Якобы изъято 12 открыток. Также ей «шьют» незаконное приобретение и хранение оружия.

«Радио Свобода»