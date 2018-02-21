Закон о деоккупации позволяет Украине защищаться от России

Юридически важно было признать военную операцию на Донбассе по защите своей территории от агрессора. Упоминание в нем Минских соглашений не обязательно.
Такое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом он рассказал в своем интервью «Европейской Правде».
«Главная идея закона о деоккупации – урегулировать военную операцию. То, что ее спустя три года после начала все еще называли «антитеррористической операцией» – это какая-то фантастика. Происходит другое: украинская армия защищает свою землю от вооруженной агрессии. Это – чисто военная операция, и юридически признать это – тоже важно» – подчеркнул Волкер.
Волкер так же отметил, что не считает необходимым упоминать Минские соглашения в каждом принимаемом в Украине законе касающегося Донбасса.
«Гуляй Поле» напоминает, что Курт Волкер заявил, что военным путем проблему Донбасса решить не удастся. В тоже время он посетовал на отсутствие конструктивных предложений и реализации минских соглашений со стороны России.
Так же Волкер говорит о необходимости принять закон об Антикорупционном суде.
«Гуляй Поле»