Закон о деоккупации позволяет Украине защищаться от России

Юридически важно было признать военную операцию на Донбассе по защите своей территории от агрессора. Упоминание в нем Минских соглашений не обязательно.

Такое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом он рассказал в своем интервью «Европейской Правде».

«Главная идея закона о деоккупации – урегулировать военную операцию. То, что ее спустя три года после начала все еще называли «антитеррористической операцией» – это какая-то фантастика. Происходит другое: украинская армия защищает свою землю от вооруженной агрессии. Это – чисто военная операция, и юридически признать это – тоже важно» – подчеркнул Волкер.

Волкер так же отметил, что не считает необходимым упоминать Минские соглашения в каждом принимаемом в Украине законе касающегося Донбасса.

«Гуляй Поле» напоминает, что Курт Волкер заявил, что военным путем проблему Донбасса решить не удастся. В тоже время он посетовал на отсутствие конструктивных предложений и реализации минских соглашений со стороны России.

Так же Волкер говорит о необходимости принять закон об Антикорупционном суде.

«Гуляй Поле»