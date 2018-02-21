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Новости

От Украины требуют закона об Антикоррупционном суде

«Deutsche Welle»
21 февраля 2018

Западные эксперт единодушны во мнение, что Украине необходим Антикоррупционный суд, что бы отмежеваться от России. Такое мнение высказала экс-представитель США Нуланд и спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер.

Экс-представитель Госдепа США Виктория Нулланд заявила, что в Украине необходимо как можно быстрее создать Антикоррупционный суд или несколько таких судов, чтобы отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции, вроде России. Об этом она сказала в интервью «Deutsche Welle».

На вопрос журналистки Жанны Немцовой, как Нулланд относится к тому, что за четыре года после Майдана действующая украинская власть не смогла решить насущных проблем в стране и побороть коррупцию, политик ответила, что это самый большой вызов для Украины.

«Это самое важное, чего должны были достичь руководители государства, должны были сделать для своего народа и это было одним из главных требований Майдана. Мне кажется, что Украина много сделала для диверсификации экономики, евроинтеграции и стабилизации своей валюты», – сказала Нулланд.

Она добавила, что в то же время действительно мало сделано в антикоррупционной сфере.

«Я не хочу никого обвинять. Думаю, путь очень понятен и украинские реформаторы понимают это, международная общественность понимает это, МВФ и другие кредиторы требуют этого», – сказала Нулланд.

«Нужен антикоррупционный суд или и несколько судов, где могут рассматриваться такие дела. Это действительно бы помогло Украине отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции, вроде России», – объяснила политик.

По ее мнению, Украине необходима более активная приватизация госпредприятий, которые служат «дойной коровой для некоторых «шишек», которые по-прежнему пытаются практиковать старый подход в экономике».

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«Нужна нормализация ценообразования на рынке газа. В общем, думаю, направление следующих реформ в Украине понятен. Это вопрос воли и политического единства, что является непростой задачей», – рассказала Нулланд

Она отметила, что уверена в том, что если украинцы будут вместе настойчиво работать, то смогут преодолеть эти проблемы.

Также журналистка спросила у Нулланд, что по ее мнению имел в виду президент Петр Порошенко, когда на Мюнхенской конференции сказал, «что Россия ведет гибридную войну против всего мира и российский флаг не должен развеваться где-нибудь на планете».

«Знаете, я оставлю Порошенко возможность толковать его собственный посыл. Думаю, в Украине царит разочарование из-за того, что мы не смогли достичь соглашения о выводе российских нерегулярных войск из Донбасса, а мы неоднократно пытались за последние три года», – сказала она.

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Нулланд отметила, что есть надежда, что разные участники переговоров смогут прийти к какому-то соглашению.

«Мы предлагали и поддерживали идею Порошенко о миротворцах ООН на Донбассе, которые могли бы наблюдать за выводом внешних сил. Новые выборы, восстановление суверенитета Украины, высокая степень политической независимости, политическая автономия для той части Украины… Я по-прежнему считаю, что это основные элементы, которые могут привести к миру», – рассказала дипломат.

Она заверила, что главное то, хочет ли этого сейчас Кремль.

«Действия в Украине и в Сирии – это не обходится России даром, не в плане репутации, не в плане санкций, не в плане российского бюджета», – уверена Нулланд.

Она отметила, что когда санкции впервые вводились и расширялись в связи с эскалацией конфликта в 2014-2015 годах, то служили для того, чтобы остановить наступление нерегулярных войск при поддержке России.

«Мне кажется, что значительно больше территорий могли быть оккупированы, если бы Россия не почувствовала в тот момент на себе экономическое давление», – сказала экс-представитель Госдепа

По ее мнению, пока санкции служат лишь для замораживания конфликта и их необходимо использовать как стимул к достижению мира.

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«В частности, демонстрировать, что они могут быть смягчены в случае нормализации ситуации на Донбассе, восстановления границы и вывода иностранных российских войск и заодно, быть готовыми повысить цену, усилить санкции, если все срывается, если настоящие переговоры не ведутся и ситуация не меняется», – пояснила Нулланд.

Также журналистка спросила, не показалось ей выдворение из страны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили политической борьбой, она ответила, что не хочет вмешиваться во «внутреннюю украинскую и грузинскую кухню».

Такое же мнение о необходимости Антикорупционного суда высказал в своем интервью «Европейской Правде» спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он так же подчеркнул важность принятия закона об Антиконституционном суде.

«Я говорю о законе «Об антикоррупционном суде». Его проект уже в парламенте, и я уверен, что он будет изменен, усилен, и он должен быть принят», – заявил он.

«Гуляй Поле» напоминает, что Курт Волкер заявил, что военным путем проблему Донбасса решить не удастся. В тоже время он посетовал на отсутствие конструктивных предложений и реализации минских соглашений со стороны России.

«Deutsche Welle»

Tags: война, донбасс, коррупция, Россия, Украина

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