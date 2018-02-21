От Украины требуют закона об Антикоррупционном суде

Западные эксперт единодушны во мнение, что Украине необходим Антикоррупционный суд, что бы отмежеваться от России. Такое мнение высказала экс-представитель США Нуланд и спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер.

Экс-представитель Госдепа США Виктория Нулланд заявила, что в Украине необходимо как можно быстрее создать Антикоррупционный суд или несколько таких судов, чтобы отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции, вроде России. Об этом она сказала в интервью «Deutsche Welle».

На вопрос журналистки Жанны Немцовой, как Нулланд относится к тому, что за четыре года после Майдана действующая украинская власть не смогла решить насущных проблем в стране и побороть коррупцию, политик ответила, что это самый большой вызов для Украины.

«Это самое важное, чего должны были достичь руководители государства, должны были сделать для своего народа и это было одним из главных требований Майдана. Мне кажется, что Украина много сделала для диверсификации экономики, евроинтеграции и стабилизации своей валюты», – сказала Нулланд.

Она добавила, что в то же время действительно мало сделано в антикоррупционной сфере.

«Я не хочу никого обвинять. Думаю, путь очень понятен и украинские реформаторы понимают это, международная общественность понимает это, МВФ и другие кредиторы требуют этого», – сказала Нулланд.

«Нужен антикоррупционный суд или и несколько судов, где могут рассматриваться такие дела. Это действительно бы помогло Украине отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции, вроде России», – объяснила политик.

По ее мнению, Украине необходима более активная приватизация госпредприятий, которые служат «дойной коровой для некоторых «шишек», которые по-прежнему пытаются практиковать старый подход в экономике».

«Нужна нормализация ценообразования на рынке газа. В общем, думаю, направление следующих реформ в Украине понятен. Это вопрос воли и политического единства, что является непростой задачей», – рассказала Нулланд

Она отметила, что уверена в том, что если украинцы будут вместе настойчиво работать, то смогут преодолеть эти проблемы.

Также журналистка спросила у Нулланд, что по ее мнению имел в виду президент Петр Порошенко, когда на Мюнхенской конференции сказал, «что Россия ведет гибридную войну против всего мира и российский флаг не должен развеваться где-нибудь на планете».

«Знаете, я оставлю Порошенко возможность толковать его собственный посыл. Думаю, в Украине царит разочарование из-за того, что мы не смогли достичь соглашения о выводе российских нерегулярных войск из Донбасса, а мы неоднократно пытались за последние три года», – сказала она.

Нулланд отметила, что есть надежда, что разные участники переговоров смогут прийти к какому-то соглашению.

«Мы предлагали и поддерживали идею Порошенко о миротворцах ООН на Донбассе, которые могли бы наблюдать за выводом внешних сил. Новые выборы, восстановление суверенитета Украины, высокая степень политической независимости, политическая автономия для той части Украины… Я по-прежнему считаю, что это основные элементы, которые могут привести к миру», – рассказала дипломат.

Она заверила, что главное то, хочет ли этого сейчас Кремль.

«Действия в Украине и в Сирии – это не обходится России даром, не в плане репутации, не в плане санкций, не в плане российского бюджета», – уверена Нулланд.

Она отметила, что когда санкции впервые вводились и расширялись в связи с эскалацией конфликта в 2014-2015 годах, то служили для того, чтобы остановить наступление нерегулярных войск при поддержке России.

«Мне кажется, что значительно больше территорий могли быть оккупированы, если бы Россия не почувствовала в тот момент на себе экономическое давление», – сказала экс-представитель Госдепа

По ее мнению, пока санкции служат лишь для замораживания конфликта и их необходимо использовать как стимул к достижению мира.

«В частности, демонстрировать, что они могут быть смягчены в случае нормализации ситуации на Донбассе, восстановления границы и вывода иностранных российских войск и заодно, быть готовыми повысить цену, усилить санкции, если все срывается, если настоящие переговоры не ведутся и ситуация не меняется», – пояснила Нулланд.

Также журналистка спросила, не показалось ей выдворение из страны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили политической борьбой, она ответила, что не хочет вмешиваться во «внутреннюю украинскую и грузинскую кухню».

Такое же мнение о необходимости Антикорупционного суда высказал в своем интервью «Европейской Правде» спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он так же подчеркнул важность принятия закона об Антиконституционном суде.

«Я говорю о законе «Об антикоррупционном суде». Его проект уже в парламенте, и я уверен, что он будет изменен, усилен, и он должен быть принят», – заявил он.

«Гуляй Поле» напоминает, что Курт Волкер заявил, что военным путем проблему Донбасса решить не удастся. В тоже время он посетовал на отсутствие конструктивных предложений и реализации минских соглашений со стороны России.

«Deutsche Welle»