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Новости

В здании суда, где ожидали Порошенко задержали активистку Femen

«Гуляй Поле»
21 февраля 2018

Перед заседанием суда на котором должен был дать показания президент Украины Порошенко правоохранительные органы усилили меры безопасности. Особое внимание было уделено женщинам, которых подвергали дополнительному досмотру.

Накануне заседания по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева, где должен был выступить Петр Порошенко, охрана ввела дополнительные меры безопасности и осматривает женщин. Таким образом полиции удалось обнаружить одну из активисток Femen. Ее забрали в отдел полиции. Это видно на видеоролике размещенном на YouTube.

Позже адвокат задержанной активистки Femen Ярослав Яценко сообщил, что полиция не дает ему пообщаться с клиенткой и не сообщают ее место нахождения.

«Мне до сих пор не предоставляют информацию о ней, не подтверждают факт ее задержания и предлагают ждать руководства управления. Спецлиния 102 также включает «несознанку» и представляет бурную деятельность по выявлению, кто задержал активистку… А ты временем, уже почти пять часов прошло с момента задержания … В очередной раз оказывается дикий беспредел», – написал он.

#FEMEN Як відомо, сьогодні в Оболонському суді було затримано активістку FEMEN.Її місцезнаходження наразі не відоме, …

Опубліковано Yaroslav Yatsenko 21 лютого 2018 р.

Факт дополнительного досмотра женщин на входе в здание суда подтверждали журналисты масс-медиа пришедшие в суд для освещения событий. На входе действительно дополнительно осматривали женщин.

Так при входе в суд правоохранители проводили дополнительный специальный досмотр женщин. Полиция просила женщин пройти в отдельную комнату и расстегнуть верхнюю одежду, чтобы убедиться в отсутствии надписей на теле. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналистка «Радио Свобода» Ольга Комарова.

«Меня трижды осмотрели женщины, но поверхностно – просто попросили расстегнуть пальто. Другие журналистки подтверждают, что их осматривали в отдельной комнате. Осматривали женщины-полицейские», – пишет она.

Це правда. Жінок просять роздягнутися на вході в суд. Сьогодні має свідчити Порошенко у справі по Януковичу.Мене три…

Опубліковано Олею Комаровою 21 лютого 2018 р.

Факт осмотра подтверждает и журналистка программы «Схемы» Валерия Егошина, сообщившая об этом на своей странице в Facebook.

«Оболонский суд Киева перед (потенциальным) приездом президента», – говорится в начале сообщения Егошиной.

Далее журналистка приводит диалог, который по ее словам состоялся на входе в суд.

– Девушка, стойте, расстегните пальто.

– Зачем?

– Мне нужно вас осмотреть.

– На предмет чего?

– На вас есть одежда?

– Конечно есть, мороз на улице!

– Покажите!

– Вот! Свитер!

– Хорошо.

– А почему мужчин не осматриваете?

– У женского рода есть такой предмет как две сиськи.

«Последнюю фразу дополнительно взяла в кавычки, так как она особенно мерзкая», – написала Егошина в заключении.

Оболонский суд Киева перед (потенциальным) приездом президента.- девушка, стойте, расстегните пальто.- зачем?- мне н…

Опубліковано Valeriya Egoshyna 21 лютого 2018 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что на балу в Вене президент Украины Петр Порошенко подвергся атаке сто стороны активистки Femen. Вероятнее всего за этой атакой обнаженной грудью на Порошенко стоит российское посольство и пророссийские силы в Австрии.

«Гуляй Поле»

Tags: Femen, война, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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