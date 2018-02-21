Восстановление территориальной целостности Украины военным путем невозможно

Единственный способ восстановить территориальную целостность Украины – выполнение минских соглашений. Реализация плана мирного урегулирования целиком и полностью зависит от России.

Такое мнение высказал спецпедставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он считает, что военным путем проблему Донбасса Украина решить не сможет. Об этом он заявил в интервью «Европейской Правде».

«Вы также должны понимать, что не существует успешного военного пути, который позволил бы вам вернуть свою территорию. Это может привести лишь к более масштабной войне, что точно не в интересах Украины», – заявил он.

В тоже время Волкер подчеркнул, что понимает то разочарование которое испытывают украинцы от подписанных, но так и не выполненных минских соглашений. Получается, по его мнению – уже три года «хождение по кругу»: с одной стороны Россия требует выполнения политической части соглашений, а Украина не может пойти на этот шаг не получив полный контроль над своей территорией.

Спецпредставитель США Курт Волкер настаивает на том, что только выполнение минских договоренностей восстановит территориальную целостность Украины. Иного пути, по его мению пока нет.

«Гуляй Поле» так же сообщало, что Курт Волкер надеется на конструктивное сотрудничество с Россией по вопросу мира на Донбассе, однако пока прогресса в этом вопросе не наблюдает.

«Гуляй Поле»