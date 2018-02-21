Ненаписанный «Mein Kampf» от Путина

Уничтожение американцами крупной группировки российских тайных войск на Евфрате яркой вспышкой осветило перед всем миром его самую большую проблему. Показало, сколь опасно для всех продолжающееся глобальное российско-американское противостояние. Противостояние, ставшее главным смыслом жизни путинского Кремля.

Кремль противостоит Америке как лидеру «коллективного Запада» (евроатлантической цивилизации, «свободного мира»). Цель Кремля на международной арене – подрыв и ослабление ведущей роли стран евроатлантической группы в современном мире. Воспрепятствование распространению западной модели плюралистической конкурентной демократии, а также западных представлений о правах человека и политических свободах. Защита принципа «суверенитета», понимаемого как неограниченное право диктатур бросать в тюрьмы, пытать и убивать своих подданных, пишет Александр Скобов на страницах «Грани.Ru».

Вот за это все, а не просто за то, чтобы пригожинская братва имела возможность отжать лишний нефтяной заводик, ведет Кремль войну с США на просторах Сирии. И сколько бы они ни притворялись, что сотрудничают в борьбе с общим врагом – международным терроризмом, сколько бы ни договаривались о «зонах ответственности» и «линиях разграничения», всегда будет существовать опасность прямого вооруженного столкновения между Россией и США. Вроде бы из-за случайности, мелочи, захудалого заводика. На самом деле – из-за несовместимости глобальных целей сторон.

Любое прямое боестолкновение между главными участниками глобального противостояния способно запустить механизм эскалации. У обеих сторон будут работать соображения поддержания престижа и статуса великой державы, в кругах российской правящей элиты более известные как «понты».

А теперь вспомним, что речь идет о так называемых «ядерных сверхдержавах», то есть о странах, обладающих арсеналом, достаточным не только для гарантированного взаимного уничтожения, но и для уничтожения цивилизации как таковой. В Первую Холодную именно это считалось главным фактором сдерживания: стороны противостояния знали, что победителя не будет, и это заставляло их любой ценой избегать чреватых лобовым столкновением ситуаций.

Однако был у фактора «гарантированного взаимного уничтожения» и обратный эффект. Участники противостояния продолжали лихорадочно искать способы нанесения «обезоруживающего удара». А Путин показал, что непомерно амбициозный игрок, поставивший целью сломать сложившиеся правила поведения на мировой арене, может легко превратить пресловутое ГВУ из фактора сдерживания в орудие шантажа. В общем, пока глобальное ядерное противостояние сохраняется, человечество живет на пороховой бочке. Нет никаких надежных гарантий, что у людей хватит разума ее не взорвать.

Кремлевскую политику агрессивной конфронтации с Западом критикуют многие российские оппозиционеры, в той или иной степени ориентированные на «западные ценности». На ценности свободы, права, гуманизма. Но делают они это в большинстве случаев как-то приглушенно, смазанно. Объектом их критики чаще бывают лишь брутальные, гопнические методы путинской политики, а не ее имперская суть.

Так, Ксения Собчак в интервью Познеру прямо заявила, что Запад был неправ, отказавшись договариваться с Путиным о судьбе Украины за ее спиной. Что обида Путина ей понятна. Она лишь упрекнула кремлевского пахана в неумении сдерживать эмоции и трезво взвешивать свои возможности.

Значит ли это, что мысль большинства наших либералов не способна подняться выше «цивилизованного империализма»? Или это попытка подстроиться под аудиторию, находящуюся в плену имперских предрассудков? Попытка «понять и пожалеть ватника», чтобы заставить его хотя бы усомниться в том, что путинское гопничество – это классно и круто?

Если это такой тактический расчет, то он построен на фундаментальной ошибке. Миллионы «ватников» оценивают положение в стране достаточно трезво. Но они готовы прощать режиму и невиданное воровство с коррупцией, и государственный рекет с рейдерством в отношении бизнеса, и ментовский беспредел на бытовом уровне, и «шемякин суд», если режим справляется с функцией глобального противостояния Западу. Побудить эту массу отказать режиму в лояльности можно лишь доказав ей, что противостояние Западу не нужно в принципе.

Поэтому для оппозиции целесообразнее не смазывать, а максимально заострять этот вопрос. Проговаривать его до конца с максимальной откровенностью, как бы это ни шокировало привычные обывательские представления. Четко сформулировать свою глобальную внешнеполитическую доктрину, которая включала бы в себя следующие посылки:

1. Запад не является источником угрозы существованию, свободе и успешному развитию России. Напротив, именно он предлагает всему миру наиболее прогрессивный путь развития – путь к благосостоянию и достойной жизни. Поддержка путинской политики глобального противостояния Западу основывается на представлениях о хищной, агрессивной природе западной цивилизации. О том, что противостояние России Западу защищает «незападный мир» от порабощения, ограбления и эксплуатации «Западом». Эти представления ложны.

На самом деле единственной причиной противостояния России Западу является ее стремление противодействовать продвигаемому Западом глобальному проекту мироустройства, ограничивающему суверенное право любого государства на насилие некими общими для всех правилами, выражающими мнение и волю большинства членов мирового сообщества. Противодействие продвижению этого проекта есть противодействие прогрессу. Россия ведет глобальную войну против Запада исключительно за сохранение права на обман, насилие и жестокость как внутри своей страны, так и на международной арене.

2. Отказ от глобального противостояния Западу делает ненужным российский ядерный арсенал, единственным назначением которого и является глобальное противостояние Западу. Отказ от ядерного оружия является гарантией от возврата России к политике великодержавия и противостояния Западу, что в свою очередь является условием успешной интеграции России в западное сообщество. Отказ России от ядерного оружия обезвредит бомбу, угрожающую уничтожить всю человеческую цивилизацию.

Желание во что бы то ни стало иметь возможность уничтожить все живое на Земле – важнейший базовый элемент великодержавного сознания. Без деконструкции этого элемента российское агрессивное имперство не преодолеть. Без прямой постановки вопроса: зачем вам эта возможность? Кого и от чего защищает российский ядерный арсенал?

Единственным рациональным и морально оправданным основанием его существования является возможность нанесения «удара возмездия», якобы удерживающая США от первого ядерного удара по России. Но единственной причиной первого ядерного удара США по России может быть только непосредственное ожидание первого ядерного удара со стороны России вот прямо сейчас. Безъядерный статус России полностью исключит ядерную атаку со стороны США. Гораздо надежнее любого «оружия возмездия».

США никогда не нанесут ядерного удара по неядерной стране, если не будут находится под непосредственной угрозой полной оккупации этой страной своей территории. Осмелюсь утверждать, что страны, способной создать для США такую угрозу, в современном мире нет и в ближайшие полвека не предвидится. И уж точно такой страной не является Россия. И уже точно не станет.

Одним из самых распространенных мифов сознания является убеждение в том, что только страх перед «ядерным ответом» удерживает страны Запада от применения в отношении России военной силы конвенциональными средствами. Ликвидировавшую свой ядерный арсенал Россию страны НАТО немедленно начнут бомбить, оккупировать, присвоют ее природные ресурсы, а население превратят в рабов – оставим эту апокалиптическую картину пациентам психбольниц. Лучше спокойно рассмотрим, какие причины реально могут побудить страны Запада к применению военной силы против России.

Таковыми причинами безусловно могут быть аннексия Крыма, интервенция в Донбасс, силовое противодействие международной коалиции в Сирии. Для того чтобы обезопасить себя от возможных силовых действий со стороны западных стран, надо всего лишь не совершать аннексий, не предпринимать интервенций, не сбивать пассажирские самолеты, не посылать войска для подпирания людоедских режимов, уничтожающих собственных граждан сотнями тысяч, в том числе и с помощью химического оружия.

Причиной военного вмешательства западных стран может также стать гражданская война в России. В этом случае на окружающий мир из России извергнутся потоки беженцев, неучтенного оружия, криминала. И мир будет кровно заинтересован в том, чтобы положить этому конец. Чтобы избежать подобного сценария, надо не доводить свою страну до состояния всеобщей смуты и резни.

Так же как и у США, у России нет потенциальных противников, способных создать угрозу оккупации значительной части ее территории. Угрозу, которая не могла бы быть отражена обычными, неядерными средствами. Даже угроза со стороны КНР, о которой любят поговорить «прозападные» общественные деятели, сильно мифологизирована.

Континентальный Китай делает ставку на постепенное экономическое поглощение российского Дальнего Востока и Сибири. Но попытка прямой силовой аннексии вызовет противодействие со стороны Запада как минимум не меньшее, чем вызвала российская аннексия Крыма. По тем же причинам. Это подрыв основ миропорядка, выстртаиваемого по западному проекту. Вряд ли КНР в обозримой перспективе будет готова к жесткой глобальной конфронтации с «совокупным Западом».

Наконец, рассмотрим последний аргумент «демократических» противников одностороннего ядерного разоружения России: как можно отказываться от ядерного оружия в мире, в котором к обладанию им рвутся самые зловещие людоеды и безбашенные авантюристы?

Ну и сильно российский ядерный арсенал сдерживает безбашенного северокорейского Кима? В отношении таких, как Ким, стратегия ядерного сдерживания вообще не работает. Гуманитарных последствий ядерной войны они не боятся. Единственный путь к их обузданию – это укрепление международных инструментов обеспечения режима нераспространения ядерного оружия. Создание эффективных международных механизмов принуждения государств-изгоев к подчинению решениям мирового сообщества. А для этого опять-таки необходимо прекращение глобального противостояния России и Запада.

Александр Скобов, «Грани.Ru»