Суд по делу о госизмене Януковича досрочно прекрати допрос президента Порошенко

Судья досрочно прекратил допрос президента Порошенко из-за вопросов адвокатов Януковича, которые не касались уголовного производства о государственной измене их подзащитного.

Председательствующий судья Оболонского райсуда Киева преждевременно прекратил допрос президента Петра Порошенко в деле о государственной измене Виктора Януковича после того, как защита поставила ему вопрос об отдыхе на Мальдивских островах, передает «Левый Берег».

Адвокат Януковича Виталий Сердюк спросил президента, почему во время его недавнего отпуска, который Порошенко провел на Мальдивах, никто в Киеве не принял решения о его самоустранении.

Таким образом защита провела параллель с ситуацией, сложившейся с Януковичем в 2014 году. Тогда после его бегства Верховная Рада приняла постановление о самоустранении Януковича от исполнения обязанностей президента и назначила и.о. главы государства Александра Турчинова.

На этот вопрос отреагировал судья Владислав Девятко, который до этого много раз предупреждал адвокатов бывшего президента о необходимости задавать вопросы по существу.

«Петр Алексеевич, я прошу прощения, наверное, я был прав – умышленно защитники задают вопросы, не касающиеся этого уголовного производства, не желая вас допрашивать», – заявил он.

«Я вынужден прекратить ваш допрос», – добавил судья.

По регламенту свидетельские показания Порошенко должен был давать еще как минимум 20 минут, до 15:30.

До этого на допросе президент в частности рассказал, что во время визита в Крым в феврале 2014 года лично видел регулярные российские войска и закрытый Верховный совет Крыма.

«Я лично видел военнослужащих в зеленой форме. Это были военнослужащие вооруженных сил РФ – как из состава Черноморского флота, так и из регулярных сил, которые были переброшены в эти дни, начиная с 20 февраля, через соответствующие аэропорты и порты Украины без согласия украинского государства, что может квалифицироваться как агрессия и незаконная аннексия. Это то, что я в Симферополе и Крыму видел лично. Своими глазами», – сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил, что если кто-то сомневался в самоустранении экс-президента Виктора Януковича от выполнения им функций главы государства, то мог обжаловать это в Конституционном суде.

«Мне ничего не известно о решении Верховной Рады относительно прекращения полномочий президента Януковича. Я о них не знаю. Я, как депутат, принимал участие в голосовании за соответствующее постановление ВР, в котором было указано о необходимости возложить обязанности главы государства на главу Верховной Рады в связи с самоустранением Януковича», – рассказал президент.

На уточняющий вопрос адвокатов относительно того, предусмотрено ли в Конституции самоустранение, как основание для досрочного прекращения полномочий президента, Порошенко отметил, что обязанности президента были возложены на главу ВР Александра Турчинова в связи с отсутствием Виктора Януковича на рабочем месте и невыполнение им функций главы государства, а значит – его самоустранение.

«Я не хочу давать оценки по этому вопросу. Суд должен исследовать то, что происходило. Но если у кого-то были сомнения относительно самоустранения Януковича, то он мог обжаловать решение Верховной Рады в Конституционном суде до объявления президентских выборов», – заявил Порошенко.

После этого адвокат спросил, что именно он вкладывал в содержание термина «самоустранение», когда голосовал за постановление ВР.

«Я не имею чести быть автором этого постановления. Только голосовал за нее как депутат. И основанием было – отсутствие президента на рабочем месте и потеря руководства страны, тем более, в связи с агрессией, начавшейся в Крыму», – рассказал он .

Сторона защиты обратилась к Порошенко с вопросом о том, сколько, по его мнению, как действующего президента, может отсутствовать в Киеве президент, чтобы он считаться таким ,что самоустранился.

Прокуратура была против этого вопроса.

Судья снял этот вопрос с рассмотрения, отметив, что понимает, к чему клонит адвокат и попросил сторону защиты не устраивать в зале суда цирк.

Прокуроры считают, что защита Виктора Януковича сознательно пошла на срыв заседания суда по делу о госизмене, «побоявшись задавать вопросы» свидетелю Петру Порошенко. Об этом рассказали журналистам представители стороны обвинения по окончании судебного заседания 21 февраля.

«Защита фактически опасаясь проводить указанный допрос, сделала все возможное, чтобы этот допрос не состоялся. Защита поставила около 2 десятков вопросов, которые не имеют никакого отношения ни к предмету судебного разбирательства, ни к обстоятельствам, подлежащих установлению в указанном уголовном производстве», – заявил прокурор Руслан Кравченко.

По мнению обвинения, эти вопросы защиты были «обоснованно сняты судом».

Прокуроры подтвердили, что список их свидетелей исчерпан.

«По нашему мнению, выдвинутые Виктору Януковичу обвинения полностью подтверждаются доказательствами стороны обвинения, которые были исследованы в ходе судебных заседаний и подтверждаются показаниями свидетелей и заключениями экспертов», – отметил Кравченко.

Как известно, на заседании 21 февраля суд по делу о госизмене Виктора Януковича позволил допросить президента Петра Порошенко путем видеосвязи. Он также пояснил, что не смог приехать в суд и дает показания по видео из Администрации президента, поскольку очень занят.

«Левый Берег»