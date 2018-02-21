День российского предательства – 20 февраля

20 февраля – это не только годовщина гибели «Небесной сотни» на Майдане. В этот день четыре года назад Кремль начал операцию по аннексии Крыма.

Сколько бы российские чиновники ни рассказывали про «волю народа» и «референдум» – факт остается фактом: полуостров был захвачен в результате военной операции. За ее проведение российские солдаты получили медали. Крым вскружил головы российским правителям, заставил бредить «новороссией», дал старт вторжению на Донбасс, в результате чего погибло более 10 тысяч граждан Украины. Именно 20 февраля 2014 года стало точкой невозврата в отношениях Украины и России. Эту дату можно смело назвать днем российского предательства Украины и украинцев, пишет Роман Цимбалюк на страницах агентства «УНИАН».

Любопытно, что среди российских фанатиков и сторонников идеи величия России за счет соседей далеко не все довольны Путиным. Главная их претензия к бессменному гаранту – его нерешительность. По их мнению, после триумфального захвата Крыма российскому нацлидеру нужно было идти до конца и «раздавить бандеровцев» вместе с Украиной, захватив все крупные города. Исключение, правда, делают для Львова – как центра украинской идентичности, жителей которого считают «неисправимыми». Это, кстати, доказывает, что украинский язык может на практике защитить от российских пуль, так как делает его носителей чужими для русских «братьев», выталкивая за рамки «одного народа». Так вот, эта часть российского общества, исповедующая религию «нам мало Крыма», очень недовольна Минскими соглашениями, которые, при всей тяжести для Украины, дали ей передышку и, возможно, позволили сохранить украинское государство как таковое.

Публично об этом говорить не принято, но, в частных разговорах постоянно звучит мысль, что Украину надо было или вообще не трогать, а, если уже решились на использование армии, то нужно делать было это со всей русской дурью. Российские вояки первой волны 2014 года развитие событий сейчас рассматривают не иначе как предательство. Ведь они убивали украинцев ради «великой России и за единую страну», а не за распил советских заводов и антрацит главарями банд из ОРДЛО.

Предала Россия и любителей «русского мира» на востоке Украины. Не секрет, что пророссийское население действительно было (и есть) в нашей стране, и именно оно служило звеном, связывающим в политическом смысле два государства. Эти люди, одураченные российским телевизором, после победы Майдана выходили на митинги, где пугали друг друга страшными бандеровцами и ужасами однополых браков.

А еще – просили Путина ввести войска. Приехал Гиркин и Бородай, которые, с помощью российских военных «в отпуске» и российских наемников, вырвали части Донецкой Луганской областей из тела Украины. Кто-то из тамошнего населения действительно хотел в Россию, и она этим воспользовалась – чтобы у всех жителей региона украсть Украину. Оккупированный Донбасс изменил статус: был одним из самых богатых и влиятельных регионов Украины, а стал серой зоной.

Кремль интегрировать в состав РФ регион не может, а отпускать – не хочет. Матушка-Москва жаждет «геополитического величия», но на практике сподобилась лишь лишить уповающих на нее жителей оккупированных районов Донбасса элементарных благ цивилизации: банкоматов, мобильной связи, аэропортов, нормального медицинского обслуживания и правосудия – а свободу передвижения заменил комендантским часом и унизительными проверками на блокпостах в рамках своей же страны.

Можно сколько угодно размышлять на тему, почему Украина далеко не всегда заботится о своих гражданах, но рассчитывать на «вежливого дядю» из-за бугра, который решит все наши проблемы, глупо и опасно. Этот дядя самоутверждается, тщетно пытаясь решить свои психологические проблемы, а на русскоязычных граждан Украины ему плевать, они подходят разве что, чтоб прятаться за их спинами.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»