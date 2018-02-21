Волкер надеется на конструктивное сотрудничество с Россией по вопросу мира на Донбассе

В тоже время спецпредставитель США не видит реальных шагов со стороны России по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, но в тоже время ждет предложений от России.

Спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер подчеркивает, что осуществление миротворческой миссии ООН на Донбассе зависит от России. Именно от готовности России вывести войска с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что позволило бы миссии ООН взять ситуацию под свой полный контроль. Об этом Волкер заявил в своем интервью «Европейской Правде».

«В вопросе миротворцев все крутится вокруг одного принципиального решения, которое должны принять россияне. Все зависит от того, согласится ли Россия забрать свои войска с Донбасса и позволить силам ООН взять под контроль ситуацию с безопасностью. И когда это произойдет – тогда наступит очередь Украины выполнять обязательства по Минским соглашениям – таким как местные выборы, особый статус и так далее», – сказал спецпердставитель США.

В тоже время Волкер отметил, что не видит готовности России к такому шагу. Несомненно именно это тормозит принятие решения о начале миротворческой миссии ООН на Донбассе

«Сейчас я действительно не вижу оснований надеяться, что Россия уже готова это сделать», – добавил Волкер.

Волкер, так же рассказал о том, что донес четкую позицию Госдепа США о путях мирного урегулирования ситуации на Донбассе до российского руководства. В частности, об этом говорилось на последней встрече спецпредставителя США Курта Волкера с советником российского президента Владиславом Сурковым в январе в Дубаи.

«У нас была довольно продуктивная встреча с Сурковым в январе, где мы очень четко объяснили свою позицию: если Россия действительно хочет мира на Донбассе, то миротворцы – это именно тот механизм, который нужен. Россияне ответили, что у них есть определенные конструктивные идеи, и я рассчитываю, что уже в марте мы их услышим», – отметил Волкер.

Волкер еще раз подчеркнул, что идея миротворческой миссии ООН на Донбассе является актуальным шагом к практическому разрешению ситуации на Донбассе. Без проведения миротворческой операции, на данном этапе мир не может быть установлен.

«Так что я не спешил бы говорить, что идея мертва», – подчеркнул он.

Волкер надеется, в дальнейшем, на конструктивное и продуктивное сотрудничество с Россией.

«Я еще жду предложений от РФ», – подчеркнул Волкер.

«Гуляй Поле» напоминает, что в США оценили потери России на оборонных заказах. Российский военно-промышленный комплекс уже потерял порядка 3 миллиардов долларов.

«Гуляй Поле»