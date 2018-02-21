От России потребовали прекратить поддержку режима Асада

В Госдепе США заявляют, что Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они несут ответственность за нападения и обострение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте.

Официальный Вашингтон выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что силы Асада истребляют мирное население в Восточной Гуте и призвал Россию прекратить любую поддержку кровавого режима. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Государственного департамента США Гезер Науерт, передает собственный корреспондент «Укринформ».

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены эскалацией насилия в пригороде Дамаска – Восточная Гута», – заявила Науерт.

Она призвала все стороны соблюдать безусловную деэскалацию насилия.

«Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они несут ответственность за нападения и обострение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте», – подчеркнула представитель Госдепа.

Науерт заметила, что воздушные удары сил режима Асада и его союзников наносятся непосредственно по гражданской инфраструктуре, в том числе по больницам.

«За последние 48 часов погибли более сотни гражданских лиц», – отметила она.

Однако, по ее словам, стремительно растет число людей, нуждающихся в немедленной эвакуации и медицинской помощи. По предварительным оценкам, таких людей насчитывается уже более тысячи.

«Тактика режима Асада по осаде и морению голодом создает гуманитарную катастрофу», – отметила Науерт.

По ее словам, Соединенные Штаты поддерживают требование ООН относительно длительного прекращения огня, чтобы дать доступ гуманитарной помощи, а также проведения срочной медицинской эвакуации мирных жителей Восточной Гуты.

«Прекращение огня должно начаться уже сейчас, и всем, кто нуждается в немедленной помощи, нужно дать немедленную возможность эвакуироваться», – заявила официальный представитель Государственного департамента США.

Как сообщалось, по данным правозащитной организации «Сирийский наблюдательный совет по правам человека» (SOHR), в Восточной Гуте правительственные силы Сирии в течение 48 часов убили 250 человек, передает «Deutsche Welle».

По данным ООН, в регионе за эти двое суток выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Правозащитники отмечают, что это самые большие суточные человеческие потери в районе Восточной Гуты со времен химической атаки в 2013 году.

«Укринформ»