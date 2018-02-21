Один из погибших «вагнеровцев» был участником Майдана

После оккупации Крыма Ананьев оказался в числе воевавших на Донбассе за боевиков ОРДЛО, потом поехал воевать в Сирию. Об Ананьеве рассказывает его киевский знакомый, политический консультант Максим Побокин.

Массовая гибель российских наемников «Вагнера» в Сирии дала СМИ повод для огромного количества публикаций на эту тему. Имя каждой новой жертвы становилось поводом для маленького расследования: кто такой, как попал в Сирию, воевал ли на Донбассе и т.д., пишет Александр Подобрий на страницах «Обозревателя»

Среди погибших были как весьма заурядные наемники, так и очень интересные персонажи. Ко второй группе можно причислить и активиста запрещенной в России национал-большевистской партии (НБП) «Другая Россия» Кирилла Ананьева.

В последнем своем интервью Кирилл Ананьев рассказывает, как он воевал против Украины на Донбассе на стороне террористов ОРДЛО.

«К нам приезжали матери и жены погибших солдат ВСУ в поисках их тел… Мы делали все правильно, все было отлично – смотрели на них рыбьими глазами равнодушными», – заявил тогда он.

13 февраля украинский политический консультант Максим Побокин написал у себя в Facebook, что узнал в Ананьеве старого знакомого, с которым они пересекались во время учебы в школе телевидения в Киеве, куда тот сбежал от преследований властей в России.

«Тогда Кирилл приехал в Киев и поступил на курсы операторов телевидения в Интершколе. Тогда я туда же поступил на курсы сценаристов. Мы были в одной группе и сняли несколько хороших работ. В частности, один из клипов с Лизой Непийко. На перекурах и посиделках он нам рассказывал, как бежал из России от ФСБ – тогда «лимоновцев» там преследовали и жестко прессовали. Выпустились. После выпуска поддерживали связь. Во время Майдана он его поддерживал – чисто как движ», – рассказал Побокин.

«А после Майдана Кирилл пропал… Выпилился из френдов и вообще из прежнего аккаунта на ФБ. И вот только сейчас стало известно, где он был все это время…» – добавил Побокин.

А я с ним был знаком до войны. Тогда Кирилл приехал в Киев и поступил на курсы операторов телевидения в Интершколе. Тогд… Опубліковано Max Pobokin 12 лютого 2018 р.

Нам стало интересно, поэтому «Обозреватель» связался с Побокиным, чтобы тот рассказал побольше о прошлом «вагнеровца».

– Каким Ананьев был в общении? Его «тараканы» уже были тогда заметны?

– Если по большом счету, то адекватным. Пару раз рассказывал, как его ФСБшники в лес в багажнике вывозили. Такое тогда могло быть. Если Лимонова в КПЗ регулярно на акциях упаковывали, то рядовых членов НБП – тем более.

– Но потом он пошел воевать за интересы того же ФСБ и Путина на Донбасс, а после в Сирию. Вас это сильно удивило, когда узнали, что он там?

– Кирилл был на Майдане в первых рядах. Но «Правый сектор» считал, мягко говоря, дебилами.

– Когда его перемкнуло? После Крыма?

– Да. Тогда он удалил свой аккаунт в Facebook. Я специально проверял.

– А почему специально? Вы были дружны?

– Кажется, по работе понадобилось. Искали оператора, и я на всякий случай проверил, как там Кирилл.

– Он был талантливым оператором?

– Да, конечно. Вот одна из его работ с нами (

После этого интервью Александр Побокин скинул ссылку на клип снятый Кириллом Ананьевым, на Youtube.

– Как считаете, его сюда могли просто забросить с легендой «лимоновец»? А после победы Майдана «разморозить».

– Маловероятно. Он сюда приехал в 2011 году. Когда о Майдане еще никто серьезно не думал. Это уже потом начались забросы агентов.

А о том, что в 2015 году его внесли в список «Миротворца» как командира батареи «ДНР», я узнал уже после его гибели.

Александр Подобрий, «Обозреватель»