Об острой необходимость политической русофобии

Политическая русофобия – опция не только полезная, но и жизненно необходимая в современном мире. Ее необходимость обусловлена ровно до момента устранения объективных причин – всех тех угроз которые исходят от «русского мира».

Русофобия, если так можно выразиться, – единственная точная наука среди гуманитарных. Поскольку базируется только на объективных фактах. Никто не «опасается русских», не «не любит русских» за просто так. Как, например, антисемиты евреев. Также никто не «не любит русских» как отдельных личностей, индивидуумов. Если этнически русский человек ведет себя прилично, ему никто нигде плохого слова не скажет. Это объективные факты, пишет Айдер Муждабаев на страницах Facebook.

Как и то, что русофобия по отношению к «русскому миру», к пропагандистам и носителям данной разновидности фашистской идеи, всегда имеет конкретные причины, является их следствием. Это (неполный список): войны, убийства, беззаконие, уничтожение чужих истории/культуры, моральный террор, фактически расистская ненависть части русского общества к другим людям/странам/народам. А главный факт – то, что в данный момент, как и, увы, почти всю историю, эта часть русского общества – математически большая. Когда такой период был у немцев, германофобия никого не удивляла, все понимали ее полезность и обоснованность.

Точно так же русофобия полезна и обоснована в наше время. Русофобия – не этнична, не антигуманна, она не затрагивает конкретных невиновных людей, их прав человека. Русофобия – политична. Она отражает непридуманные, фактические опасения и угрозы, которые русское общество своим подавляющим (права и интересы других, а также «своих» изгоев) большинством сгенерировало само. Никаких других виноватых нет.

Русофобия, если так можно выразиться, — единственная точная наука среди гуманитарных. Поскольку базируется только на объ… Опубліковано Айдером Муждабаєвим 20 лютого 2018 р.

Как в случае с немцами, политическая русофобия канет в небытие ровно в тот момент, когда большинство русского общества (не только в РФ, но и везде в мире) осознает недопустимую преступность своего поведения деятельно исправится. Ни минутой раньше, ни минутой позже этого не произойдет. До устранения объективных ее причин русофобия в мире будет только расти. И до этой минуты перелома никакая отдельная личность из русского сообщества не имеет морального права обижаться на русофобию как неприятие самого разного рода «русскости». Собственно, и обиды эти до той минуты не должны никого интересовать.

Политическая русофобия как осознанная стратегия цивилизованного мира в отношении к «русскому миру» – на всех фронтах – является не только неизбежной, но и остро необходимой опцией. Без нее попросту нельзя. Не быть сейчас политическим русофобом – значит, не осознавать реальности, не оценивать объективно масштаб угрозы.

Русофобия – единственный путь тотального искоренения «русскомирного» зла. И в общественном смысле, и в государственно-политическом, и в головах конкретных людей, где это зло поселилось. Мир должен стать последовательно русофобским, во всем – от экономики и до спорта. Постепенно он таким и становится, это объективный процесс. Иначе фашизированное большинство русского общества никогда не осознает, за что же «их так не любят», и не увидит смысла меняться.

Русофобия – это единственный путь спасения не только всего мира от России, но и самих русских от шовинистической паранойи, перекосившей их общество. Раз уж ни пример немцев, от которых сами русские пострадали, ни пример их собственного фюрера – Сталина – большинство русского общества ничему не научил.

Айдер Муждабаев, Facebook