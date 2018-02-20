Россияне отрабатывали бомбометание по крымским целям

Россия интенсивно проводит военные учения в Крыму.

Авиация Южного военного округа России провела бомбометания на учениях на крымском полигоне Опук. Об этом сообщил 20 февраля начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев, передает агентство «Крым.Реалии».

По его словам, экипажи самолетов авиации российских Военно-воздушных сил выполнили первые в 2018 году практические бомбометания по наземным целям.

«В рамках планового летно-тактического учения экипажи истребителей СУ-27 и СУ-30 нанесли точные бомбовые удары по мишенным позициям», – заявил Трухачев.

Он также рассказал, что учебные мишени имитировали командные пункты и огневые точки условного противника, а тренировочные полеты осуществили более десяти экипажей истребителей.

Также «Крым.Реалии» сообщают, что 16 февраля подразделения морской пехоты Черноморского флота России провели учения на полигоне в Крыму, в которых задействовали около тысячи российских военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.

«Всего в ходе полевого выхода морские пехотинцы проведут более 60 мероприятий боевой подготовки, в том числе с выполнением боевых стрельб. Военнослужащие в составе отделений и взводов выполняют боевые стрельбы по стационарным и движущимся мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия, а противотанковые подразделения отрабатывают нормативы по стрельбе из противотанковых комплексов», – рассказал Трухачев.

«На максимально высоких и низких скоростях механики-водители преодолевают разные препятствия – колейный мост, ров, противотанковые ежи, проход между столбами, а также выполняют нормативы по морской десантной подготовке с погрузкой и выгрузкой боевой машины на макет десантного средства», – добавил Трухачев.

Выполнение учебно-боевых задач на полигоне морскими пехотинцами Черноморского флота продлится до середины марта 2018 года.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

«Крым.Реалии»