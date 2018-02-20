Из-за «Россотрудничества» России намерена пожаловаться в ПАСЕ на Украину

Российских парламентариев особо оскорбили лозунги активистов националистических организаций подвергших атаке здание «Россотрудничества».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил главе делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петру Толстому поднять на зимней сессии тему нападения радикалов на здание «Россотрудничества» в Киеве. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Госдумы, передает «ТАСС».

Толстому поручено «донести до европейских парламентариев возмущение в связи с нападением на здание «Россотрудничества» в Киеве и обозначить позицию по осуждению это факта. А также поднять вопрос об ущемлении официальным Киевом прав русскоязычных граждан Украины и запрещению русского языка», – идет речь в заявлении Госдумы РФ.

Как заявил журналистам Толстой, делегация «обязательно» намерена поднять все эти вопросы и призвать ПА ОБСЕ «осудить варварство радикалов».

«Последняя вопиющая выходка украинских националистов, разгром здания Россотрудничества в Киеве, глумление над российским флагом, неслучайно совпавшее с соответствующим одиозным призывом Порошенко в Мюнхене, очередные крики из серии «москаляку на гиляку» – все это происходит не только при попустительстве украинских властей, но и при молчаливом согласии международного сообщества», – заявил вице-спикер.

Он отметил, что Россия будет ждать «жесткой оценки этой ситуации от Парламентской ассамблеи ОБСЕ».

«Гуляй Поле» напоминает, что в выходные дни здание «Россотрудничества» в Киеве дважды подверглось атакам националистических организаций. В субботу в здание ворвались представители «С14», «Правого сектора», «Традиции и порядка» и других организаций. Они расписали стены помещений «Россотрудничества» лозунгами «Смерть России», «Долой ФСБ», «Долой агентуру», «Чемодан, вокзал, Россия», «Свободу Сенцову», а также названия своих организаций. В заключение акции был сожжен российский триколор.

В воскресение атаку повторили члены ОУН Николая Коханивского, они забросали здание камнями и яйцами, потом написали на стене «Смерть России». Представитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила в комментарии «Интерфаксу», что зданию представительства «Россотрудничества» в результате нападения националистов «нанесен значительный ущерб».

В России сильно возмутились атаками активистов националистических организаций на здание «Россотрудничества» на Подоле в Киеве, об этом сообщил московский социолог Сергей Баранов., назвавший украинцев «этническими врагами» русских.

«ТАСС»