Украина готовит смертельный подарок «гибридным» беспилотникам

Борьба с беспилотными летательными аппаратами противника, особенно небольшими по размеру, стала огромной проблемой для наших военных на передовой.

Пока на фронте отрабатываются разные способы противодействия беспилотникам. Так, например, на Мариупольском направлении с самой лучшей стороны себя проявил комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель-АD» разработки одной из частных компаний. Однако насыщение таким высокотехнологичным оборудованием дело непростое, недешевое и требует постоянных модернизаций – ведь противник тоже не «сидит сложа руки» и постоянно изобретает новые тактические способы применения дронов, да и технологии не стоят на месте, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Поэтому еще одним важным направлением фронта борьбы с легкими и средними БПЛА является насыщение переднего края переносными зенитно-ракетными комплексами – дешевыми и простыми и в применении.

После распада СССР Украине по наследству досталось просто огромное количество комплексов «Стрела-2» и «Игла-1». Общее количество по открытым источникам подсчитать сложно, однако только за 2007-2015 гг. в разные страны (включая, например, США, где они используются для отработки методов защиты летательных аппаратов) было экспортировано 282 пусковые установки и 931 ракету. И это просто цифры для понимания процессов, так как за период 1992-2007 гг. объемы продаж могут быть на порядок больше.

Понимая физическое и моральное устаревание основного противоздушного комплекса, «Укроборонпром» еще в 2012 г. представил проект модернизации ПЗРК. Новые системы получили название «Стрела-2ММ» и «Игла-1М». Основным отличием от советских образцов было наличие собственных головок самонаведения (разработка Казенного предприятия Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Арсенал») и нового твердого ракетного топлива (разработка «Павлоградского химического завода»).

В итоге характеристики фактически новых ракет значительно выросли. Так, комплекс «Стрела-2ММ» получил возможность применяться по самолетам и вертолетам на встречном курсе. Головка самонаведения ПЗРК «Игла-1М» получила эффективную защиту от помех, создаваемых инфракрасными устройствами, повышенную вероятность поражения цели, а главное – значительное увеличение дальности стрельбы по цели на встречном курсе (до 5200 м).

На тот момент, естественно, эти разработки для армии были невостребованы, однако после 2015 г. есть сведения, что из бюджета Министерства обороны были выделены необходимые средства и происходит постепенная модернизация наличных ПЗРК за счет разворачивания серийного производства головок самонаведения (самой дорогой и технологичной части ракеты) на мощностях Научно-производственного комплекса «Прогресс» (г. Нежин Черниговской области).

Весьма напряженно ведутся работы и по созданию нового перспективного переносного зенитно-ракетного комплекса, который получил название «Барс». Украинские конструкторы пытаются решить задачу, которую перед ними поставили военные – создать биспектральную головку самонаведения. Это крайне перспективное решение для ПЗРК, которое находится на уровне самых современных зарубежных образцов. При наличии такой головки наведение ракеты и захват цели будет происходить сразу в двух секторах, относящихся к разным волновым диапазонам – инфракрасному и ультрафиолетовому.

Если при этом будет реализован принцип захвата цели по «отрицательному контрасту» (когда цель «холоднее» фона) – от такой ракеты на сегодня фактически нет защиты. Единственно, что может спасти самолет или вертолет, так это прямое поражения головки ракеты лазерным излучением, но это пока на уровне фантастики.

По мнению некоторых специалистов, такой комплекс может выйти из «бумажного» варианта только после 2021 г., и реально поступить на вооружение в 2025 г.

Кроме того, наши оружейники что называется «на злобу дня» специально для борьбы с беспилотниками «выкатили» и еще один крайне интересный образец мини-ПЗРК. На оружейной выставке «Оружие и безопасность-2016» был представлен макет такого оружия под названием «Барвинок». Как утверждают разработчики, этот комплекс будет «заточен» под борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника с малой инфракрасной сигнатурой – ведь на большинстве БПЛА на сегодня в качестве силовой установки используется электромотор. Ожидается, что в итоге «Барвинок» при массе всего в 5 кг будет способен поражать цели на дальностях до 1 км.

Еще одним элементом формирования системы борьбы с беспилотной авиацией противника является создание с использованием ПЗРК мобильных комплексов ближнего действия в составе пусковой установки и оптико-электронной системой обнаружения целей (благо разработки и в этой сфере у нас есть). При этом пусковые установки могут нести целые «россыпи» ПЗРК по 4-6-8 штук. Есть у нас и мобильная база – те же бронеавтомобили «Козак» или «Барс-8».

Учитывая, что в случае установки на шасси ограничение по массе для отдельной пусковой установки уже не будет иметь такого критического значения, как для переносного комплекса, дальность ракет может быть увеличена за счет установки более мощного двигателя. А значит дальность поражения целей будет еще больше.

Кстати, именно так поступили наши северные соседи, которые создали зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Лучник-Э» на базе ракет из состава ПЗРК «Игла-С» и легкого бронированного тягача МТЛБ.

Думаю, вполне реально поднять из архивов и наши довоенные проекты – так, в начале «нулевых» «Арсенал» вместе с немецкой компанией «Рейнметалл дифенс» разработала мобильный ЗРК ASGLA (ASRAD – IGLA). Фактически это были немецкий ЗРК ASRAD-2 или ПЗРК «Игла», установленные на шасси БТР-80. Комплекс был способен обнаружить цель на дальности более 12 км (с помощью трехкоординатной РЛС обнаружения и сопровождения целей X-Tar 3D компании «Рейнметалл дифенс», которая входила в состав поста обнаружения и управления огнем) и поразить ее на дальности более 7 км.

Таким образом, можно говорить, что в Украине на сегодняшний день есть все составляющие для организации современной ПВО ближнего действия и резкого усиления противовоздушных возможностей подразделений, начиная от взводного уровня. Нужно только время и финансы.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»