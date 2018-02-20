Только один из десяти россиян предполагает ухудшение украинско-российских отношений

Более трех четвертей россиян рассчитывают на нормализацию отношений между Украиной и Россией, причем большинство говорит о дружеских и союзнических отношениях в будущем.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к событиям на Украине по случаю годовщины Революции Достоинства. Об этом сообщает информационный бюллетень на сайте ВЦИОМ.

Полученные результаты прокомментировал руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

«Когда полностью отсутствуют признаки встречного движения, говорить о какой бы то ни было нормализации отношений не приходится. Такова природа большинства конфликтов между странами. Но почва для того, чтобы российско-украинские отношения быстро пришли в норму в случае встречных движений политиков, есть: во всяком случае, российское общество не теряет надежды на как минимум тот самый «худой мир». Как настроено по этому поводу украинское – сказать сложно – информация об украинском общественном мнении доходит до нас крайне противоречивая», – заявил эксперт ВЦИОМ.

В самом исследование отмечают, что за событиями в Украине спустя четыре года после Революции Достоинства следит около трех четвертей россиян, а точнее – 72%, в том числе 17% сообщили, что внимательно отслеживают ситуацию. Доля таких респондентов значительно выше среди старшего поколения 36% в возрасте от 60 и старше. Еще 21% – это люди в возрасте 45-59 лет. Среди молодежи от 18 до 34 лет, за событиями в Украине следят лишь – 2%.

События происходившие на Майдане в феврале 2014 г. граждане России оценивают, как революцию (у самого ВЦИОМ этот пункт объединен с «государственный переворот») – (26%), реже, как спланированную провокацию – только 8%, или катастрофу для Украины тоже 8%, еще меньше, по 7% оценивали, как захват власти и бандитизм. Отметим, что только 5% россиян считают Майдан результатом вмешательства Запада. При этом 25% россиян не могут ответить на этот вопрос.

Нынешнее положение дел видится им, как бардак – 16%, гражданская война – 12%, кризис – 8%, примечательно, что 5% россиян увидели в нынешней ситуации – развал страны. Но вот затрудняются ответить уже 36% респондентов ВЦИОМ.

Перемены в Украине большинство россиян считают «проигрышем». Такую оценку дали 75% опрошенных. Таких больше половины во всех социально-демографических группах, отметим, что с ростом уровнем образования число негативных оценок тоже увеличивается. В том, что Революция Достоинства, по свой сути, ничего не изменили считают 13% россиян и только 2% говорят о том, что Украина выиграла.

Нынешние отношения России с ее ближайшим соседом 40% граждан России из числа респондентов ВЦИОМ характеризуют – как напряженные. Отметим, что эта доля наиболее высока среди молодежи 47% в группе от 18 до 24 лет.

Враждебными отношения с Украиной считают 22%. Чаще всего так думают люди в возрасте от 45 до 60 лет и старше – 26%

Прохладными отношения Украина – Россия считают 13% респондентов и еще 11% – нейтральными.

ВЦИОМ отмечает, что почти половина опрошенных полагает, что в течение последнего года отношения двух стран не стали ни лучше, ни хуже – 49%. По мнению каждого третьего, точнее 34% – они только ухудшаются.

Перспективы восстановления связей России и Украины россияне оценивают скорее положительно. Так 40% уверены, что дружеские, союзнические отношения восстановятся. Более оптимистичны в этих оценках мужчины – 46%, среди женщин такую точку зрения разделяет 35%.

При этом почти столько – 38% – считают, что рано или поздно взаимодействие наших стран нормализуется, но прежним никогда не будет. И только 10% россиян не верит в восстановление отношений.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15-16 февраля 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет.

Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Отмечается, что помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

ВЦИОМ