Русские считают украинцев «этническими врагами»

Такое мнение публично высказал московский социолог.

Как известно, в России сильно возмутились атаками активистов националистических организаций на здание «Россотрудничества» на Подоле в Киеве. Об этом на своей странице пишет в Facebook московский социолог Сергей Баранов.

«Ситуация с погромом «Россотрудничества» в Киеве – это логический конец той политики, которая проводится Россией на Украине – хорошая мина при весьма плохой игре, – и, самое скверное, что плохая игра старательно маскируется, и чем дальше, – тем больше маскируется. Болезнь загоняется вовнутрь. Мол, так и надо!», – пишет он про погром в здание «Россотрудничества», не уточняя какую именно атаку на здание он считает погромом.

«Сочувствую Константиу Воробьеву, которого знаю, его ситуации не позавидуешь. Мы уехали, а он там остался», – добавил Баранов, особо выделяя «роль» директора представительства «Россотрудничества» в Киеве.

Но самое главно, что стоит отдельно выделить, это вывод сделанный московским социологом в конце своего поста.

«Культурный центр на Подоле – это просто символ присутствия, наличия России «в реале», – и даже это раздражает наших этнических врагов. Отсюда и погромы. Эпоха диктантов прошла», – резюмирует свой вывод об «этнических врага» Сергей Баранов.

Ситуация с погромом "Россотрудничества" в Киеве — это логический конец той политики, которая проводится Россией на Украи… Опубліковано Сергеєм Барановим 20 лютого 2018 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что в выходные дни здание «Россотрудничества» в Киеве дважды подверглось атакам националистических организаций. В субботу в здание ворвались представители «С14», «Правого сектора», «Традиции и порядка» и других организаций. Они расписали стены помещений «Россотрудничества» лозунгами «Смерть России», «Долой ФСБ», «Долой агентуру», «Чемодан, вокзал, Россия», «Свободу Сенцову», а также названия своих организаций. В заключение акции был сожжен российский триколор.

В воскресение атаку повторили члены ОУН Николая Коханивского, они забросали здание камнями и яйцами, потом написали на стене «Смерть России». Представитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила в комментарии «Интерфаксу», что зданию представительства «Россотрудничества» в результате нападения националистов «нанесен значительный ущерб».

«Гуляй Поле»