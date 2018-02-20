В Украине пояснили почему Беларусь не может выступать в роли миротворцам

Существующие у Беларуси договорные обязательства с Россией исключают эту страну из возможных участников миротворческой миссии ООН.

МИД Украины не считает возможным участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как эта страна является членом «Организации Договора о коллективной безопасности» – военно-политического блока во главе с Россией. Об этом в эфире «5 канала» сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы страны ОДКБ также не участвовали в миссии», – подчеркнула Зеркаль.

Замглавы МИД также отметила, что Украина и западные партнеры не собираются играть по правилам, которые пытается навязать Кремль.

«Они постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с группировками «ЛНР» и «ДНР». Понятно, что «ЛНР» и «ДНР» не является стороной конфликта. Это понятно не только нам, а всем нашим западным партнерам» , – заявила Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещении миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско-украинской границы.

«Сейчас я думаю, самое главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время», – добавила она.

Как сообщало «Гуляй Поле», президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ.

«Гуляй Поле» напоминает, что о своем возможном участие в миротворческой миссии ООН заявили власти Финляндии, ранее Швеции, а так же власти Германии и Австрии.

«Гуляй Поле» напоминает, что Елена Зеркаль рассказала как будет рассматриваться иск к России поданный Украиной в Международный суд ООН. По ее словам – два варианта развития дальнейших событий.

«5 канал»