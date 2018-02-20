Крымский «Гоблин» требует воды

Оккупационные власти Крыма требуют от главы Херсонской области объяснений причин прекращения водоснабжения полуострова. Запрос главы оккупационной власти Аксенова и его соратника Константинова поддержала депутат Госдумы Поклонская.

В Херсонскую облгосадминистрацию поступил запрос относительно перекрытия Северо-Крымского канала от адвоката «властей» аннексированного Крыма. Об этом сообщил в своем Facebook директор Департамента экологии Херсонской ОГА Юрий Попутько.

«Хочу рассказать об одном интересном обращении, поступившем в областную государственную администрацию от адвоката Г. Так, указанный адвокат обратился за получением информации и материалов относительно прекращения водоснабжения из Северо-Крымского канала на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Сбор информации указанным адвокатом осуществляется с целью оказания правовой помощи гражданам Аксенову С.В., Поклонской Н.В., Константинову В.А.», – написал он.

Хочу розповісти про одне цікаве звернення, яке надійшло до обласної державної адміністрації від адвоката Г. Так, зазначе… Опубліковано Юрієм Попутьком 19 лютого 2018 р.

Попутько добавил, что решил «перенаправить этот запрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым».

«Гуляй Поле»