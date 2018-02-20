Арбитраж ООН может рассмотреть иск Украины к России в течение года

Замглавы МИД Украины Зеркаль рассказа о двух возможных сценариях развития событий после подачи Украиной меморандума в Международный трибунал ООН.

После подачи Украиной в Международный трибунал ООН меморандума о нарушении РФ Конвенции по морскому праву, есть два варианта развития событий. Об этом в эфире «5 канала» заявила заместитель министра иностранных дел, представитель Украины в Международном арбитражном суде по этому делу Елена Зеркаль.

«Первый вариант развития событий – это когда дело не делится на две фазы, и идет по обычному рассмотрению по существу и по юрисдикции вместе, у россиян есть 9 месяцев на подготовку меморандума, так же, как у нас было, начиная с сегодняшнего дня», – подчеркнула Зеркаль.

«И есть другой вариант, и мы считаем, что этот вариант будет применен. Они могут в течение трех месяцев подать свои возражения относительно отсутствия юрисдикции у трибунала рассматривать это дело. И конечно, мы понимаем, что учитывая выборы, судя по всему, что происходит в Российской Федерации, это более вероятный сценарий», – отметила заместитель главы МИД.

«Если они идут по этому предполагаемому сценарию, то у них есть три месяца на подготовку возражений – это 19 мая, после этого Украине также предоставляется три месяца на подготовку контраргументов по юрисдикции. Затем стороны обмениваются дополнительной информацией на основании того, что они получили одна от друга, и уже арбитраж определяет дату, когда будут слушания, сколько они будут длиться, а после слушания определяется, сколько нужно времени, чтобы принять решение», – пояснила она.

«Фактически, это сейчас наша претензия, обоснована доказательствами, фактами, свидетельствами, экспертным мнением, позицией, которая рассматривалась в процессе различных судебных разбирательств, включая арбитражные разбирательства, которые завершились в прошлом и позапрошлом годах, и которые касаются вопроса Южно-Китайского моря, Маврикия, судна Arctic Sunrise – это корабль Greenpeace, который был захвачен россиянами», – отметила Зеркаль.

«Гуляй Поле» напоминает, что президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву против России. Согласно распоряжению, защищать интересы Украины будет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Речь в поданном в суд меморандуме идет о нарушении Россией суверенных морских прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«5 канал»